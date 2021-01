Así es 'Veo cómo cantas', el formato de Antena 3 de los creadores de 'Mask singer'

Antena 3 ya ha iniciado las grabaciones de su última gran apuesta televisiva: Veo cómo cantas, adaptación de I can see your voice, formato Coreano de CJ ENM, creadores de Mask singer, que ya se ha adaptado con éxito en Estados Unidos, Alemania y Holanda.

La dinámica del programa, denominado guessing show musical es muy sencillo: un concursante tendrá que servirse de la ayuda de unos rostros famosos, que forman el llamado panel de expertos, para adivinar, exclusivamente por la apariencia física, si los cantantes que irán apareciendo son buenos o malos vocalistas, según ha explicado este miércoles Atresmedia en una nota.

Todo ello sin escuchar cantar a los "misteriosos vocalistas", en una decisión muy compleja para la que la ayuda del panel de expertos, formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo, resultará de vital importancia.

Manel Fuentes estará al frente de este formato. Atresmedia

Eso sí, los concursantes contarán con una serie de pistas que, junto a las opiniones de los expertos, les servirán para intentar hacerse con los suculentos premios económicos presentes en cada programa.

Un espacio en el que se mezclarán cantantes de excelente calidad artística y éxitos musicales inolvidables con vocalistas de dudosa pericia y toda una serie de "comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor".

Y como director de orquesta, Veo cómo cantas cuenta con Manel Fuentes, presentador consagrado que empezó su andadura en Antena 3 en 2011 con el exitoso Tu cara me suena, lo que le convierte en un experto conductor de formatos de entretenimiento.

Veo cómo cantas, aquí producido por Atresmedia Televisión y Warner Bros ITVP España, ha estado presente en la última edición del prestigioso MIPCOM de Cannes, convirtiéndose en uno de los productos más adaptados en el mundo, con un resultado asombroso en las audiencias de los 11 países en los que actualmente está en emisión.