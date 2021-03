Bea y Dani desatan su pasión en 'Solos': sexo, infidelidad y una ruptura por teléfono

El paso de Bea Retamal y Dani G. por el 'pisito' de Solos, el reality de Mitele PLUS, está generando muchos titulares. La ganadora de Gran Hermano 17 y el tentador de Marta Peñate en La isla de las tentaciones se han juntado para convivir sin conocerse y lo cierto es que en pocos días han conseguido mostrar una gran complicidad.

A pesar de que Bea llegaba al programa enamorada de su novio Adri, su convivencia con Dani parece haber cambiado esos sentimientos, ya que ambos se han ido mostrando cada vez más cercanos hasta que, finalmente, han sucumbido a la tentación.

El primer beso entre los dos concursantes llegaba tras apenas cinco días juntos en el 'pisito'. Después de resistir a la evidente química y al tonteo, los jóvenes acabaron durmiendo juntos y besándose en mitad de la noche. "Estoy haciendo lo que me sale de dentro, pero acabo de liarla parda", confesaba la valenciana.

Lo que no ha sido reto, ha sido... 😚😍 ¿Qué os ha parecido este momentazo? https://t.co/SYy5yTBwPt #Solos23M pic.twitter.com/Qdw0TQIpF7 — Solos (@solosmitele) March 23, 2021

Esa escena indignaba al novio de Bea, que a la mañana siguiente entraba por teléfono en el reality: "Querías polémica y ya estás donde querías. (...) Para hacer eso podías haberte ido conmigo a La isla de las tentaciones", espetaba a su chica, a quien le llegó a decir que "quien es golfa muere golfa".

La llamada supuso la ruptura definitiva de Bea y Adri, por lo que la concursante se ha sentido con más libertad para seguir acercándose a Dani sin pensar en lo que pueda verse fuera. Así, tras días de tensión sexual no resuelta, la pareja subía la temperatura del piso este viernes celebrando una erotic party que acabó con los dos en la cama a las tres de la madrugada, protagonizando su primer encuentro sexual.

Bea y Dani han tenido sexo en 'Solos'. Mediaset

Solo unas horas antes, la valenciana había tomado la drástica decisión de dormir en camas separadas para evitar caer en la tentación frente a las cámaras, pero el desenfreno de la fiesta y la atracción mutua acabó desembocando inevitablemente en un edredoning que, según la joven, será el único: "Una y no más, te lo juro", ha advertido a Dani. Una determinación que también ha incumplido, pues este domingo volvían a dar rienda suelta a su pasión bajo el edredón.

Mensaje a Adri

Apenas dos semanas antes de entrar en Solos, Beatriz Retamal dedicaba unas emotivas palabras a su novio en sus redes sociales. La joven respondía así a un seguidor que le preguntaba qué tiene Adri para enamorarla: "Nos conocemos mucho, nos admiramos, nos desquiciamos y nos ayudamos. Dentro de lo que cabe, nos comprendemos en muchas cosas. Lo más importante es que hay amor", afirmaba.

Dentro del reality, y cuando esa relación ha saltado por los aires por su infidelidad, Bea ha vuelto a dirigirse a su ya exnovio para expresarle sus sentimientos. En un vídeo dedicado a Adri, la valenciana aseguraba no arrepentirse de besar a Dani porque a raíz de eso "van a llegar muchas cosas buenas".

"Adri, siempre fuiste el amor de mi vida, esoeso no te lo va a quitar nadie", proseguía. "Te pido perdón si te he hecho daño o has sufrido más de la cuenta por ver esto. Seguramente ahora solo me tengas rabia y asco, lo entiendo, pero tú sabes que la cosa estaba muy mal".