Cómo ‘Pasapalabra’ sirvió de altavoz a Jorge Lucas en su lucha contra el cáncer

Este miércoles, el concurso de Antena 3 Pasapalabra estrenaba nuevo concursante, Javier Dávila, y también nuevos invitados: la cantante Rosa López, el periodista Nacho Abad, y los actores Pastora Vega y Jorge Lucas.

En el caso de este último, siempre es una alegría volver a verlo por el programa, al que ha ido tantas veces que él mismo dice que está en nómina. Como muchos recordarán, en enero del año 2016 Jorge Lucas tuvo que hacer frente a un cáncer de estómago, contra el que estuvo luchando durante ocho meses.

😎 ¡Ya tenemos experto en el programa de hoy! 🙌🏻



😲 Jorge Lucas se las sabe todas en #Pasapalabra, y viene a demostrarlo 💪🏻 pic.twitter.com/Qnf9z1tElJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 17, 2021

A diferencia de otros personajes mediáticos que tienen pánico a pronunciar esta enfermedad, Jorge Lucas fue todo un ejemplo de superación. Aunque estábamos acostumbrados a verle con un frondoso pelo con canas, en aquel entonces el actor de series como Yo soy Bea o La que se avecina decidió ir a Pasapalabra con su cabeza completamente calva. No quería esconderse, quería que se conociese su historia.

“El cáncer no es muerte y hay que ser super positivo y darle alegría”, apuntaba en una entrega que se emitió en el mes de marzo. “Estoy muy bien. Pasando una etapa de mi vida un poco complicada con el cáncer, que hay que decirlo así. Por eso este nuevo look que tengo. Me quise rapar y dije: ¿Qué título le pongo? Pues 'Lo que la quimio se llevó', o 'sin un pelo de tonto” bromeaba el intérprete junto a Christian Gálvez, entonces presentador del formato.

CdIWTy7W4AAA_13

En agosto de ese mismo año, tras recibir un agresivo tratamiento de radioterapia que le provocó un importante deterioro físico, Jorge Lucas volvía a Pasapalabra para anunciar que se había curado. “He tomado la enfermedad como mi maestro, me ha enseñado lo mejor de mi vida” apuntaba entonces. “El cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida”, diría en ese mismo sentido.

Ya recuperado, llegó a utilizar Pasapalabra para pedir trabajo con mucho sentido del humor, haciendo un llamamiento a los productores. “Deben pensar que me he muerto, pero estoy aquí”, decía, pidiendo que le tomasen en cuenta para futuras producciones.

En otoño de ese año pone en marcha su fundación de Besos en el Alma para ayudar a personas enfermas de cáncer. “La Fundación va a todos aquellos enfermos que estén pasando un cáncer, da igual el que sea. Pero sobre todo vamos a hacer tres proyectos al año y uno va dedicado a los niños. Yo ya estoy hablando con el hospital Niño Jesús y vamos a hacer coas muy chulas en Navidades, con compañeros, todo a través de la cultura, la danza y alegrarles, Besos en el alma” decía a Europa Press en ese sentido.