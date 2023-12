Homenaje a los que no fueron

Me gustaría rendir un pequeño homenaje a aquellos que no fueron y debieron ser. Me refiero en concreto a doña Rosa Díez.

Yo, como muchos españoles, la voté muy pocas veces. Pensé que podía ser una socialista despechada por no haber sido elegida como secretaria del PSE-EE, por no tener el pedigrí de Nicolás Redondo. Que no fue secretaria del PSOE por, entre otras razones, la traición de Alfonso Guerra a Matilde Fernández y su eslogan de cualquiera menos Bono.

Pero Rosa Díez fue la primera persona que denunció el giro que estaba dando el PSOE que comenzó con la llegada de Rodríguez Zapatero. Y que, como también denunció la señora Díez cuando Sánchez era un simple enviado en Bosnia de la Unión Europea, alcanzó su plenitud con la llegada, destitución, huida y regreso triunfal del señor Sanchez.

Que distinto sería este país si Bono hubiera sido el secretario general del PSOE y Rosa Díez hubiera sido la secretaria general del PSE-EE, o hubiera continuado en el Parlamento Europeo con Maite Pagazaurtundua.

