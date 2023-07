Nadie lo preveía, todos lo sabían

Según el doctor Tezanos, (¡qué carrera!) las últimas elecciones municipales y autonómicas fueron una sorpresa para ese don nadie que quiere decir todos o quiere decir nadie, según.

Y ahí está la gran pericia de este señor.

Las preguntas de sus encuestas y sobre todo la interpretación de las respuestas me recuerdan a aquella consulta hecha por Franco en un momento que tuvo de democracia, forzado por el embajador americano para que nos dieran el queso amarillo y aviones de la II Guerra Mundial.

La pregunta, en versión clara, decía más o menos así:

Españoles, ¿queréis que me quede o no queréis que me vaya?

Por supuesto no se aceptaban votos nulos ni votos à la Brigitte Bardot, como pasó en las elecciones para representantes universitarios de Madrid.

Hoy, con Tezanos es casi lo mismo. Nadie lo preveía aunque todos lo sabían. Si estas con Sánchez, él ya lo decía. Y si no, nadie lo preveía.

Votad a Brigitte Bardot. Es más seguro... para Tezanos.

