El Barcelona, eliminado de la Champions

Nunca lo pude imaginar, pero me alegré cuando el Barcelona perdió en Múnich y quedó eliminado de la Champions, la máxima competición deportiva del fútbol mundial. He de aclarar que esto solo me pasa con el Barcelona, ya que con todos los equipos españoles cuando juegan en Europa, me convierto en hincha propio de ellos y siempre deseo su triunfo, pensando que es el triunfo de España.

Disfruté con el triunfo del Atletico de Madrid en Oporto, aunque no sea partidario de Simeone, hoy he sentido mucho la eliminación del Sevilla y mañana esperaré el triunfo del Villarreal en Italia. ¿Porqué me pasa lo contrario con el Barcelona?



En los últimos años todo cambió en la mentalidad de muchos españoles con respecto al Barcelona, ya que antes lógicamente todos queríamos que los equipos españoles se clasificasen y siguiesen adelante en las competiciones europeas. Pero algo se empezó a torcer hace unos 20 años.



Año 1998, final de la Copa de Europa en el Ámsterdam Arena entre la Juventus (Italia) y el Real Madrid (España). Ganó el Real Madrid por 1-0 consiguiendo su 7º Copa de Europa ante la alegría de los españoles, menos, por lo visto, de los catalanes. En los periódicos del aquel año se podía leer que la hipócrita y oportunista Pilar Rahola decía que prefería que ganase la Juventus ante el Real Madrid, a pesar de que este era un equipo español. Fue una noticia, hace casi 24 años ya, que me impactó, ya que no me podía imaginar que una persona catalana desconocida de nacionalidad española prefería que ganase un equipo italiano, con tal de que no ganase el Real Madrid.



La prensa deportiva de la siguiente final de la Champions entre la Juventus y el Real Madrid, año 2017 en Cardiff daba las noticias referentes al partido y lógicamente deseaba el triunfo del Real Madrid, excepto los periódicos catalanes Sport y Mundo Deportivo, que sorprendieron a los españoles con unos increíbles titulares el día de la final, odiosos contra el Real Madrid: Sport (Forza, Juve) y Mundo Deportivo (Forza, Alves) alusivos claramente al deseo del triunfo de los italianos.



Por cierto, el Real Madrid triunfó por 4-1 y fue un partido recordado por todo el mundo por la enorme superioridad merengue sobre la Juventus. Para los periódicos catalanes, el Real Madrid es claramente un equipo extranjero y para los periódicos madrileños (Marca y As) el Barcelona es otro equipo español. Gran diferencia, verdad?.



¿Como es posible que esto ocurra en Cataluña, contra el Real Madrid? Yo creo que la clave nos la dio el actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, hace unos años. Ya sabemos que el “leit motiv” verdadero de los catalanes es intentar vencer al Real Madrid (por ello Cataluña no será jamás independiente, para desgracia de los españoles) y con ello cumplir el sueño de los niños catalanes ya que, según declaraciones, nunca desmentidas o negadas, del exfutbolista Xavi desde “su paraíso democrático” Qatar, “a los niños catalanes les enseñan desde el colegio a odiar al Real Madrid y crecen con ese sentimiento”.



Verdaderamente triste esa sociedad de odio que es la catalana, contra el Real Madrid y en general contra todo lo español, con una falsificación de la historia real de España, adaptada de una forma patética, infantil y lamentable a su independentismo, desde el 1898, no desde 1714, otra mentira de los independentistas. Por cierto, en estos días se ha publicado que en Cataluña los delitos de odio son muy superiores a Madrid y al resto de España, e incluso en Barcelona se llegan a denunciar hasta 6 delitos de homofobia al día.



A algunos o muchos españoles que antes preferíamos siempre el triunfo del Barcelona ante un equipo extranjero nos han hecho cambiar de opinión la estupidez y el odio de los catalanes ante el Real Madrid y con ello ante todo lo español. Las opiniones ofensivas de Xavi Hernández, Guardiola, Piqué, Jordi Alba, Denis Suarez, y las pancartas de la república catalana (por cierto, deben poner los 8 segundos de duración) de Laporta y Bartomeu, etc, contra todo lo español, creo que se están volviendo en su contra y mas ahora que es cuando la debacle del Barca no es solo económica (ya veremos a ver si se privatiza un club histórico mundial) sino deportiva. Por cierto Nietzsche dijo que solo se odia al ser superior, no al inferior.



Hoy ha perdido el Barca en Munich pero lo mas importante es como ha perdido, ya que nunca ha plantado cara al Bayern y ha dado una imagen de pena sobre el terreno de juego. Lamentable Barca, lamentable la sociedad del odio de Cataluña. Que alegría de ser andaluz, hablar en mi lengua materna el español y vivir en Málaga. Y, por cierto, ser del Real Madrid, como mis hermanos, mi padre y mi abuelo, un equipo que nunca se rinde ni hizo jamás el ridículo y que además tiene 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 copas de Europa (mas del doble que el equipo catalán) y es el mejor equipo de la Historia del Futbol.

