PP y PSOE contra PSOE y PP

Se necesita más que nunca un entendimiento con la que está cayendo, pero ellos, los que nos gobiernan, solo están buscando como darle la vuelta a la situación, por ejemplo: ¿Qué necesitamos, un consenso para una ley de educación?, pues buscan lo que no compartimos y nos diferencia para favorecerse el tener más votos, en vez de tratar de reunirse junto a oposición, técnicos, profesionales, padres y alumnos para ver que es lo que nos une a todos, y en qué estamos de acuerdo, para no tener que estar cambiando de ley cada vez que cambiamos de gobierno.

Pero lo último de moda en crear bandos, es la “transversalidad”, o sea, consensuar con otros partidos rivales, pero por desgracia para enfrentarse a otros del mismo partido. Así lo demuestran Ximo Puig (PSOE) y Juanma Moreno (PP), que establecen una alianza para solucionar el problema de la “financiación justa” a las comunidades autónomas, cosa que en principio es de aplaudir, pero lo malo es que lo hacen enfrentados a otros presidentes autonómicos de los mismos partidos, basándose en una transversalidad que busca el reparto por mayor o menor número de habitantes de su región, mientras los otros reclaman un reparto que apoye a la “España vaciada”. El caso es otra vez crear bandos y no buscan el consenso, solo el rédito electoral.

La solución es, como siempre, pasar por el consenso, el diálogo y sobre todo el sentido común. Sería lógico un reparto por habitantes, ya que, a más habitantes, más servicios y necesidades se necesitan, pero teniendo en cuenta la solidaridad bien entendida de reparto ecuánime, pensando en la España rural, vaciada, esa España donde hemos abandonado agricultura, servicios, etcétera, y que también vamos a necesitar si no queremos depender del exterior y estar a merced de sus fluctuaciones, o si no queremos que desaparezcan pueblos enteros, con todo lo que significa de empobrecimiento y por otro lado de masificaciones urbanas. La confluencia de esas dos necesidades hace necesario, más que nunca, el consenso y la unión y no bandos ni alianzas de unos contra otros.

Y mientras tanto, Pedro Sánchez y su gobierno, rompiendo todo, negociando dinero y reparto de aeropuertos a cambio de votos y no por el interés de todos.

