Las chancletas del pescador Casado

El pontífice del Partido Popular, Pablo Casado, está aprovechando las aguas revueltas del Mar Muerto de Ciudadanos para pescar todo lo que pueda; todo vale en esta ocasión para intentar atraer el voto de centro y para ello no duda en nombrar apóstoles, que pesquen da igual a quien. Lo mismo le vale un Fran Hervías, manipulador, del sector duro y oscuro del “Riverismo”, al que le pone una oficina en “Génova 13”, que a Toni Cantó, populista donde los haya, oportunista y multipartidista, al que le instalan una oficina en la Comunidad de Madrid. Y todo esto aunque entre ellos no se hablen por sus luchas internas en el partido que abandonaron y con el único fin de atraer posibles votantes de seguidores si es que les queda alguno.

Aún recuerdo a mis amigos del PP que me decían: “En Ciudadanos habéis recogido toda la basura que nos hemos quitado de encima”, ahora lo entiendo, pero lo que no consigo comprender es que ahora ellos, cual síndrome de Diógenes, les dé igual y llenen los despachos del partido de desechos y cochambre, convirtiendo las oficinas en almacén de desescombros de otro partido en estado de derrumbe.

Ya hace tiempo que la gente que tenía un poco la mente abierta, más liberal y social abandonó el barco, incluso antes de los buenísimos resultados de Ciudadanos en abril de 2019, porque vieron el giro a la derecha de sus estatutos y de su política en el día a día, tratando de quitar el espacio al PP. Es el caso de varios cargos de la Comunidad Valenciana que en 2017 fundaron otro partido CONTIGO Somos Democracia, partido que seguía la ideología liberal, pero llevaba su trabajo hacia un espacio más social y en defensa de las personas.

Tal como nos decía I. P. Nova, articulista de EL ESPAÑOL, hace unos días, en unas jornadas realizadas en la Asociación de la Prensa de Madrid, los principales directores de empresas demoscópicas de España auguraban que en cinco años habría nuevos partidos en el ámbito parlamentario del país. Y todo esto a pesar del desengaño y frustración que han originado partidos como Podemos o Ciudadanos, la gente ha aprendido y mirará con lupa a las nuevas formaciones que están apareciendo y aprenderá a elegir quien defiende verdaderamente sus intereses y no los del partido.

Entre todas estas nuevas formaciones políticas, destaca CONTIGO Somos Democracia, un partido que ha apostado por la defensa del Municipalismo, donde desde fuera no puedan decirle a una población que debe o no debe hacer, se le reconoce a cada municipio la mayoría de edad política para decidir su futuro sin interferencias, claro está con la única excepción de cumplir las leyes y la Constitución. La sociedad es cada vez más plural y diferenciada y el gran trabajo no está en pretender ir absorbiendo a tus compañeros cercanos, sino en convencer a unos y a otros que tus propuestas son sinceras y honradas y, al mismo tiempo, saber consensuar y dialogar las propuestas con otros y tratar de trabajar para todo el mundo y no solo para lobbies que solo buscar lucrarse ellos o sus empresas.

