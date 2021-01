El poder del ejemplo de Biden

"Predicar no sólo con el poder sino también con el poder del ejemplo". Esta frase suena a una América de otro tiempo. Lo primero que ha hecho Biden como presidente es usar decretos para eliminar alguna de las políticas de Trump, cambio climático, acuerdos de París, OMS o la apertura de las fronteras a los musulmanes.

Sin embargo el mundo internacional, sobre todo los países que tienen como competidor o enemigo a Estados Unidos, pueden llegar a pensar que la manera de ejercer el poder es justamente esa después del asalto al Capitolio, así un nuevo mandatario republicano dentro de 4 años podría volver a revertirlas.

No está en posición ya Estados Unidos de dar lecciones morales, en realidad es un país con su propio monstruo que nace desde los atentados de las Torres Gemelas, así Guantánamo, la guerra de Irak en busca de armas de destrucción masiva, las torturas a musulmanes o la interminable guerra de Afganistán eran ya la premonición de un monstruo interno que Trump no ha hecho más que alimentar tras las políticas de Obama en las que las clases medias se radicalizaron.

Biden se enfrenta a un país dividido con senadores que incluso después del asalto al Capitolio por insurrectos zarandeados por Turmp han votado a favor de un amaño electoral siguiendo posturas totalmente radicales dirigidas por Trump, ni siquiera el intento del golpe de estado ha sido suficiente para cerrar filas en el grupo republicano a favor de la constitución americana.

Biden es un hombre con una vida personal muy dura. Se ha sobrepuesto a la muerte de un hijo a la de su primera mujer y a los problemas de droga de otro hijo. Esta determinación puede ser importante para superar la fractura social de Estados Unidos. No hay que repetir el torrente de conflictos internos pues ya a estas alturas son bien conocidos por el resto del mundo.

Francia ha mostrado una alianza con el pueblo americano grande tras expresar su apoyo con la bandera americana después de la insurrección en el Capitolio. En general los líderes europeos respiran más tranquilos, y es cierto que aquellos países que se han mofado de Trump saben que la Casa Blanca esta habitada por un hombre con una experiencia internacional de mas de 40 años. Por ello Biden no va a hacer caso omiso de la importancia del posicionamiento de su país en la estructura internacional, sin embargo, no podrá ya hacerlo desde el poder, habrá de ser más desde la humildad.

Ya ha expresado Biden la necesidad de curar las heridas abiertas y la necesidad de unión. “This is the United States of America” y Biden expresa esta frase como si pasadas épocas estuvieran aun presentes. Los Estados Unidos de América ya son otra cosa, a pesar de la película del día de la inauguración de la presidencia con efectos Disney ejercitada cada 4 años y finalizada con los fuegos artificiales vistos por el presidente desde la Casa Blanca. La realidad con la que va a chocar Biden va a ser mucho más dura y compleja. Sirva ese día como las buenas intenciones de intentar ser quienes fueron con la elección de un gabinete que recoge todas las capas de su sociedad.

Y una vicepresidenta sin duda que tendrá que mostrar su fuerza. Fiscal y mujer inteligente y que debe de ayudar muy de cerca al presidente para abrirle los ojos y dejarle claro que el ejemplo debe de nacer desde la humildad, en un intento de búsqueda de perdón por el resto del mundo occidental. Y la fuerza del poder para sujetar no solo el conflicto abierto con China, sino también la ruptura social en la que Trump tendrá mucho que decir, con sus mas de 70 millones de votantes, de los cuales una gran parte de ellos estarán atentos a sus palabras. Y al contrapoder que puede ejerce desde Florida entre descanso de hoyo en hoyo como los que ha dejado en el gran país que Trump ha hecho un poco mas pequeño.