Alguien tiene que poner una valla

Leer la prensa con el desayuno es un pequeño placer con el que empiezo a llenar el día. Echo de menos las manchas de café en el papel pero, como decía Don Hilarión, la ciencia avanza que es una barbaridad. Hoy, entre tostada y tostada, aparecía repetida la palabra responsabilidad en boca de políticos. Como gobernado me ha tocado ponerme en guardia porque los términos responsabilidad y político es intentar en vano mezclar el agua con el aceite.

Esta vez, la responsabilidad la han repartido dándola en su totalidad al ciudadano, para ellos no se han quedado ni una de las 15 letras que componen el vocablo. “Apelamos a la responsabilidad individual para evitar nuevos brotes de coronavirus”; “hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual…”.

Son tan inútiles que desconocen que en este país, desde hace siglos, hay una inmensa mayoría de individuos que no tienen el valor de la responsabilidad en la esencia de su persona. Hay cosas que no tienen solución si no se inculcan desde la escuela.

En la desescalada hemos visto botellones de miles de niñatos mantenidos, las fiestas en la calle de muchos descerebrados, las celebraciones multitudinarias a las puertas de algunos estadios de fútbol, las discotecas y pubs por encima de su aforo, el transitar por la calle sin mascarilla y un largo etcétera. Si ante tanto insensato, que después ocuparán una cama que negarán por saturación hospitalaria a un viejecito/a porque tiene más de 80 años, no han retrocedido de fase o han puesto mano muy dura significa que estamos en manos de políticos inservibles que, ahora, apelan a la responsabilidad de los demás y se quedan tan anchos.

Vista la falta de responsabilidad hay alguien que tiene que poner una valla... y esa valla hay que colocarla desde arriba, ¡necios!