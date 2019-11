Miedo en los mercados a un gobierno comunista

Parece que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, no ha gustado mucho al mercado. Al conocerse la noticia, el Ibex 35 giró ligeramente a la baja, para después, una vez conocidas algunas de las propuestas, caer con más fuerza.

El día después el panorama no cambió nada, es más, se complicó. Mientras el resto de Índices se dejan poco más de un 0,5% debido a las nuevas tensiones comerciales entre Trump y Xi Jinping, nuestro maravilloso Ibex se deja casi un 2%.

Parece ser que este dato no debe preocupar a la mayoría de los mortales, como dio a entender ayer un "erudito" de la economía, Eduardo Garzón, quien comentó en un tweet, que las caídas de la bolsa no era un dato tan importante, ya que solo el 11% de la población y fundamentalmente los más pudientes, son los que invierten en ella.

No seré yo quien explique a un "erudito" la repercusión del desplome de los mercados, en los fondos de inversión, fondos de pensiones y muchos otros sistemas de ahorro de simples mortales, pero si quería aclarar algo.

Yo invierto en bolsa, en Twitter me siguen más de 4000 personas que, por mi perfil en la red, estoy convencido que invierten o tienen interés al menos en los mercados, por no hablar de los amigos y grupos de WhapsApp, en los que los participantes se cuentan por cientos, donde intercambian opiniones, noticias y datos. Curiosamente la mayoría son trabajadores, me atrevo a decir que todos lo son. Gente corriente que intenta ahorrar lo que puede e invertirlo en ese mercado que usted da a entender que solo debe preocupar a unos pocos, los más pudientes. Con lo que le pediría señor Garzón, haga el favor de no insultar la inteligencia de los españoles.

Para mí, un indicador importante de la salud de la economía, es la evolución de su Índice de referencia, en nuestro caso el Ibex 35. Cuando hay pleno empleo y la economía va bien, los Índices también lo están. Un ejemplo, Estados Unidos, que tiene unos datos de empleo increíbles, con un 3,6% de desempleo, los mejores datos de los últimos 50 años, ¿qué ocurre a sus mercados? Sencillo, no dejan de batir récord tras récord. Nosotros por desgracia hemos perdido muchos años en una travesía por el desierto, sin un gobierno que gobierne de verdad, y así poder acometer reformas necesarias y dar un empujón a la economía, esto se refleja en el mercado, que cotiza con unos números muy inferiores al resto de mercados.

Nadie recuerda quién es y de dónde viene Pablo Iglesias, nadie recuerda lo que decía y no hace tanto de ello. Pablo Iglesia es comunista hasta la médula, un comunista que será el próximo vicepresidente del Gobierno de uno de los países más importantes de Europa. Tenemos una crisis a la vuelta de la esquina, cualquier empresario/inversor con dos dedos de frente, saldría despavorido de aquí... Qué Dios nos pille confesados.