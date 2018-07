Viajes del Imserso

Para su programa de Vacaciones para la tercera edad el IMSERSO publica anualmente un concurso para la adjudicación de empresas de viaje para organizacion de los mismos.

Eso viajes se supone qué son adjudicados a las agencias que ofrecen mejores resultados en cuanto al interés y el confort de los beneficiarios. Sin embargo algunas veces esto no es así. Hay algunas veces que se sacrifica la calidad para poder adjudicar viajes más baratos. Supongo que este no es el objetivo.

Hay viajes culturales y me voy a referir en ello al último que he realizado que ha sido también el único, dónde los beneficiarios han sido tratados de una forma no conveniente, siendo esto una opinión generalizada de la mayoría de los que han participado en el. El viaje cultural a la provincia de Valladolid a la Ruta de los Castillos, ha supuesto el alojamiento en el Hotel Olid de la capital vallisoletana, dónde lo único bueno ha sido el trato excelente proporcionado por todos los empleados.

El resto y en especial el servicio de restauración es penoso, llegando el caso ofrecerse servicio buffet cuándo en realidad era solamente un primer plato y un segundo con una escasa variedad de ensalada y con un postre consistente en frutas expuestas en el envase original, quiero decir en la caja de la frutería que la suministra, a nuestro modo de ver esto no es un servicio buffet es un servicio de autoservicio.

También hay que resaltar que la llave de las habitaciones se nos fue entregada a las 17 horas, y el check out nos indicaron que deberíamos realizarlo antes de las 10 a.m. cuándo en todos los hoteles es antes de las 12 a.m. Esta situación es más grave ya que el transporte de regreso a nuestros puntos de origen era a partir de las 15 horas. Dejando por tanto a un numerosísimo grupo de personas mayores deambulando por la ciudad con unas temperaturas extremas cuando no con una lluvia intensa.