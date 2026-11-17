La curiosidad ha sido una actitud que ha hecho que el ser humano evolucione, aprenda e innove. Este impulso o instinto nos ha llevado a las cuatro preguntas existenciales que nos hacemos. Las tres trascendentales (¿quién soy yo?, ¿a dónde vamos?, y ¿de dónde venimos? ) y la más inmanente y práctica: ¿qué cenamos esta noche?.

Se le atribuye a Einstein esta frase: Si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría cincuenta y cinco minutos pensando en la pregunta y cinco minutos pensando en la solución.

De hecho, el lema "No hay preguntas tontas sino respuestas estúpidas" tiene bastante razón. Aún así, el preguntar es un arte. ¡Que se lo digan a Broncano! O puede que lo hiciera mal para promocionar a su entrevistado. Al PSOE le va mejor que Vox suba.

Desde antes de que anunciara la convocatoria de elecciones, y después de esta con más intensidad y ahora en plena campaña recién iniciada. El partido de Pedro Sánchez, PSOE, nos viene repitiendo machaconamente la enésima versión del cuento de Pedro y el lobo.

Al margen de que su eje de coordenadas tiene un cierto desvío, pues todo lo que queda a su derecha ya es extraderecha o cuando menos izquierda parda. Que es aún peor. La izquierda parda es Belcebú.

Hay una pregunta que los votantes debiéramos plantearnos: ¿Por qué viene la extraderecha? Pedro Sánchez es el segundo presidente de nuestra democracia que más años lleva en el poder, según él, ejerciendo un gobierno “progresista” ¿Qué no ha hecho? y ¿Qué ha dejado de hacer? para que venga el temido lobo.

No será que tras más de ocho años en el gobierno, el progreso no se le ve en el horizonte de las clases medias, ya enflaquecidas, y menos en el de las clases trabajadoras, precarizadas con un salario mediano (el más común) casi equivalente al salario mínimo.

No será que el ascensor social se ha atascado y no viene el servicio técnico.

No será que se reparten ayudas, 400 euros a los 18 años, subvenciones a la bici y coche eléctricos, sin control de nivel de renta que hace que se beneficien los sectores sociales más acomodados por igual que los más necesitados.

No será que el poder adquisitivo real baja, pese a la subida salarial, debido a la inflación y al aumento de la fiscalidad. Cada año el día de la liberación fiscal es más tarde.

No será por la percepción del aumento de la inseguridad, los peores resultados en el informe Pisa o el aumento de las listas de espera en Sanidad.

No será que quienes dicen defender el sistema público no predican con el ejemplo. Y tienen seguros privados de sanidad, envían a sus hijos a colegios privados incluso en el extranjero. Suscriben varios planes de pensiones y poseen varios pisos, y no en barrios medios o económicos.

Otra pregunta es dónde queda el ejemplo.

No será que quienes iban a acabar con la corrupción, estaban rodeados de ella y no se han enterado. Y cuando se les ha señalado, cuando menos han mirado para otro lado, o puesto trabas a su esclarecimiento. Por no entrar en las tácticas mafiosas de las cloacas de sus compañeros de partido, caso Leire.

Y la más importante ¿Qué modelo de sociedad, país y Europa me ofrece? ¿De verdad tiene modelo?. O el modelo es estar viviendo en La Moncloa mercadeando apoyos, blanqueando a socios con los que no iba a pactar, rompiendo la solidaridad interterritorial, comprando gas ruso y ver pasar la vida tras la ventana del Falcon, huyendo de Paiporta y no acudiendo a funerales de tragedias nacionales.

¡Menos lobos caperucita, y más hechos!

Además suscribo las ideas de un artículo de J. R. Pin Arboledas, profesor del IESE. Recientemente los estadounidenses han demostrado que por encima de la ideología está el sentido común que se basa en mantener el equilibrio de poderes entre las diferentes instituciones del Estado. Además cuando el poder dura mucho, alrededor de este se incrustan personas y mecanismos que se aprovechan de él. Por tanto la salida de un presidente es una medida de higiene democrática.

Y añado, en España ahora también de higiene ética.

Lo verdaderamente revolucionario que hay en España no es salir a dar voces, ni romper cristales. La revolución es echar mi papeleta en la urna.