¿Cuánto vale una vida?

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Elecciones 2026
Elecciones generales del 29-N, en directo
Lotería Nacional, en directo
El Gobierno alquila 61.603 lectores QR
Dimisión del presidente de Adif
Subida de los intereses
El apoyo a Puente
Brazos lavavajillas
Luis dueño panadería
Voluntarios Noruega
Huelga de compras en el supermercado
Unai Simón infancia
Mueble aparador Conforama
Refugio Óscar Puente
Laio centenario 103 años
Àngels pescadera
Armengol patrimonio
Borrasca 6 noviembre
Ferreiro psicóloga Ronaldo
Pablo iglesias padre
Lavavajillas
Ingeniero compañía eléctrica
Vajilla Marta Ortega en Zara
Estropajo superficies expertos
Fontanero experiencia equipo
Carrefour mueble aparador
Vender una casa rural
Herencias
Croquetas más sabrosas
Albañil con 30 años de experiencia
Un fontanero sobre el radiador
Patatas recién hechas
Aumento temperaturas
Controladora de trenes
Mesa electoral 29-N
Ley de Propiedad Horizontal
Pescado jugoso
Kiko arquitecto 20.000 euros
Ensaladilla rusa
BOE servicios precios Urda
Juguetes Navidad Aldi
Carlos dueño restaurante
Rodrigo electricista trabajo
Frío polar en España
Pescado congelado
Pablo Motos
Ropa de cama Lefties Home
Receta alubias de bote
Receta arroz con leche
Chef
Jordi Roca
Truco limpieza
Mecánico coche
Agricultora en España
Psicóloga tren Urda
Patrimonio Marlaska
Indemnización Puente
Ada Colau vivienda
Mueble aparador Jysk
José Coronado
Camionero edad trabajo
Fontanera jóvenes
Limpieza maquillaje
Error edredón lavadora
Aldi productos gourmet
Kilo de patatas
Vajilla de porcelana Lidl
Dueños hotel pueblo
Lentejas más ricas
Mejores huevos rotos
Instalador de placas solares
Fontanero en España
Luis Costa, pescadero
Nutricionista
Tiempo en España
Mario Vaquerizo
Cristina Clemente, notaria
Receta salmón
Trabajar en las elecciones
Huevos rellenos
Óscar López
Receta croquetas
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Análisis Zelda Ocarina
Accidente ferroviario de Urda.

Accidente ferroviario de Urda. Ángela Pulido Díaz

Blog del suscriptor

¿Cuánto vale una vida?

Publicada
Síguenos

Hay algo que me inquieta profundamente cada vez que se produce una tragedia colectiva. La espera a conocer un número.

¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos hospitalizados?

Dicho número parece determinar la magnitud de lo sucedido. Sesenta y nueve personas han muerto en Urda: uno más uno más uno.

Una persona que esperaba llegar a Sevilla a tiempo porque alguien lo esperaba. Otra que tomó un café de forma apresurada y dejó un beso pendiente. Alguien que regresaba de vacaciones quizá con una maleta y una preocupación ahora insignificante.

Quizá una de las formas más sutiles de deshumanización de nuestra sociedad sea haber aprendido a digerir la muerte en cifras. Dichas cifras nos permiten comparar, iniciar investigaciones, exigir responsabilidades. Nos ayudan a mantener el dolor a distancia. Una sola persona con nombre, padres, hijos, amigos y una silla vacía resulta mucho más difícil de asumir que la abstracción de sesenta y nueve muertos.

Vivimos además en una sociedad extraordinariamente acostumbrada a la muerte ajena. Nos llegan imágenes a nuestros teléfonos mientras desayunamos. La guerra, un atentado, un accidente. Leemos el titular y buscamos el número de muertos. A veces sentimos horror. A veces comentamos. Y después deslizamos el dedo hacia la siguiente noticia.

No creo que seamos peores humanos que antes pero sí que estamos aprendiendo a protegernos demasiado bien del dolor de los demás. Eso debería preocuparnos. Una sociedad no se deshumaniza únicamente cuando deja de respetar la vida. También comienza a hacerlo cuando necesita que haya muchas muertes para conmoverse y movilizarse.

Quizás por eso, frente a las 69 víctimas de Urda, deberíamos hacer el esfuerzo contrario al que nos impone la estadística.

No pensar en 69.

Pensar en uno.

Después en otro.

Y después en otro.

Hasta comprender que una vida humana no necesita multiplicarse por sesenta y nueve para adquirir importancia y exigir responsabilidades.

Una vida vale uno. Y uno debería seguir siendo demasiado.

Más en Blog del suscriptor