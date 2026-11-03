Sánchez ya está acabado: la catástrofe de Urda y el arte de no dimitir nunca

En política, la muerte tiene un extraño efecto óptico: puede sepultar una carrera o, por el contrario, revelar con una nitidez brutal la verdadera naturaleza de quien la gobierna. Tras la catástrofe ferroviaria de Urda, que ha dejado 69 fallecidos y se suma a los 46 de Adamuz en enero, Pedro Sánchez no ha dimitido. Tampoco lo ha hecho su ministro de Transportes, Óscar Puente, ese hombre que, según sus críticos, confunde la gestión de infraestructuras con la gestión de su ego en redes sociales . Y, sin embargo, algo se ha roto para siempre. No hace falta esperar a las urnas para certificar el ocaso: el relato sanchista, ese artefacto de marketing que durante años ha vendido España como una potencia de vanguardia mientras las vías se desmoronaban, ha colapsado bajo el peso de 115 ataúdes .



La escena del viernes en Toledo era un monumento a la impunidad. Sánchez comparecía tras el CECOPI para reconocer, con esa solemnidad de quien lee un guion que no escribió, que "la confianza en la alta velocidad está quebrada" . Qué descubrimiento. La confianza no está quebrada porque un sistema informático fallara o porque un controlador cometiera un error humano; está pulverizada porque durante años el Gobierno ha mirado hacia otro lado mientras las inversiones brillaban por su ausencia y los Presupuestos Generales del Estado se prorrogaban con la misma pereza con la que se ignora una grieta en el techo . Pero claro, para Sánchez, el problema nunca es de gestión; es de comunicación. O, mejor dicho, de encontrar al culpable adecuado para que la estructura quede intacta.



Y el culpable, por supuesto, no puede ser él. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, lo dijo sin anestesia: Sánchez y Puente "deben abandonar la política para siempre" . La frase es excesiva, teatral, propia de Ayuso. Pero la ironía es que, en su exceso, acierta. Porque lo que se ha acabado no es solo la carrera de un presidente o de un ministro; es la credibilidad de un proyecto que llegó al poder prometiendo defender lo público y que ha terminado por convertir la red ferroviaria más simbólica del país en una ruleta rusa con horario de AVE.



Mientras tanto, en el PSOE, el pánico es un susurro que ya se oye en los pasillos. "No hay nada que hacer, ¿cómo vamos a pedir el voto?", confesaba un dirigente socialista a El Mundo . La campaña electoral que iba a ser un festival de optimismo y activación emocional se ha convertido en un velatorio con banderas. Y en el centro de ese velatorio, incómodo, insolente, imposible de esconder, está Óscar Puente. El ministro que un día tuiteó con desparpajo y que ahora se aferra al cargo con el argumento de que "asumir la responsabilidad es dar la cara" . Es una definición curiosa de la responsabilidad política: en cualquier democracia funcional, dar la cara implica, a veces, dar un paso al lado. Aquí, al parecer, implica quedarse y esperar a que escampe.

Sánchez le ha dicho a Puente que su dimisión sería "injusta" . Injusta. Para quien haya perdido un familiar en Urda o en Adamuz, la palabra debe sonar a broma macabra. La única injusticia evidente es que los responsables políticos de un sistema que ha fallado dos veces en nueve meses sigan ocupando sus escaños como si nada. La única injusticia es que el presidente que prometió "soluciones" tras Adamuz y no tomó ninguna medida sustancial siga ahora prometiendo exactamente lo mismo, con el mismo tono, con la misma cara de circunstancia .



"El siniestro de Urda es la gota de sangre que colma el vaso de un relato ficticio" . Sánchez ha pasado ocho años construyendo narrativas: que si España era la envidia de Europa, que si la alta velocidad era el orgullo del 92, que si la gestión progresista era superior por definición. Y de golpe, un miércoles cualquiera de octubre, la realidad ha irrumpido en el relato con la fuerza de un choque a 200 kilómetros por hora. Las narrativas no salvan vidas. Las inversiones, sí. El mantenimiento, sí. La gestión responsable, sí. Todo eso de lo que este Gobierno ha carecido mientras se dedicaba a la política-espectáculo.

Sánchez no dimitirá. Puente tampoco. Dirán que es momento de "esclarecer los hechos", de "esperar a la investigación", de "no hacer política con el dolor". Y mientras tanto, los trenes seguirán circulando por vías que llevan años pidiendo a gritos una revisión a fondo, y los ciudadanos seguirán subiéndose a ellos con la certeza amarga de que, si algo sale mal, el responsable político de turno encontrará una excusa, un fallo técnico, un error humano, cualquier cosa antes que asumir que el problema empezaba en La Moncloa.



Urda no es el final de Sánchez. Es algo peor: es la constatación de que su final ya no importa. Lo que importa es que, mientras él se aferra al poder con la terquedad del náufrago, hay 115 familias que ya nunca podrán subirse a un tren. Y eso, señor presidente, no tiene relato que lo tape.