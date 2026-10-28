No puedo estar más de acuerdo. Tienen toda la razón. Sí o sí, es un "fallo humano".

Mantener la hoja de ruta ejecutiva "con o sin el concurso del Parlamento" es un fallo humano altanero. El uso masivo e intensivo de los decretos ley durante su mandato, -una estrategia vulgar para rehuir el debate parlamentario ordinario-, es un fallo humano arrogante. Ser incapaces de aprobar un presupuesto en toda la legislatura, -ley fundamental que da su sentido primigenio a la misma existencia del Parlamento-, es un fallo humano antidemocrático.

Decirle a los gravemente afectados por tragedias naturales terribles que "si quieren ayuda, que la pidan" es un fallo humano repugnante. Provocar un apagón nacional mortífero por terquedad ecológica e impericia energética es un fallo humano orgulloso.

Afirmar que la Fiscalía, ¡y no solo!, sino implícitamente también la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, el CIS, los noticieros y otros programas de RTVE, y el "sufrimiento de Maricamen", son "su" patrimonio es un fallo humano jactancioso y deleznable.

Pretender, tras crisis fronterizas como la de Ceuta, que has "trabajado y descansado también, [porque] ese es mi derecho", es un fallo humano engreído y vanidoso. Manifestar que "hay motivos para el optimismo" apenas 15 minutos después de conocerse un grave choque ferroviario en Adamuz, -¡sí, solo hace diez meses!-, es un fallo humano fatuo y mentiroso.

Por lo tanto, sugerir que lo que ha ocurrido en Urda, en las limpias vías que cruzan los campos de Toledo, se debe a un "fallo humano" es indiscutiblemente cierto. ¡Por una vez es la verdad, cruda y sin complejos!

Éste y todos los fracasos enumerados son, sin la más mínima duda ni perdón, fallos humanos: los suyos. Evitar sus fallos humanos, conocidos y sufridos, se ha convertido en vital. El 29-N vota en conciencia: no es no.