Querido Miguel Ángel:



Han pasado los años y, sin embargo, tu nombre sigue latiendo en la memoria de España como si el tiempo no hubiera querido —o no hubiera podido— borrar lo que ocurrió. Hay heridas que no cicatrizan del todo, que se convierten en memoria viva, en conciencia colectiva. Tú eres una de ellas.



Hoy me dirijo a ti con la voz de tantos, con el eco de una sociedad que aquel julio se rompió en mil pedazos. Recuerdo —porque todos lo recordamos— el silencio denso, la angustia que se podía tocar en las calles, en las casas, en las miradas. Recuerdo cómo España entera dejó de respirar, pendiente de tu vida, aferrándose a una esperanza que se nos escapaba entre los dedos. Y recuerdo también el golpe brutal de la realidad, ese instante en el que entendimos que nos habían arrebatado mucho más que una vida: nos habían arrebatado una parte de nosotros mismos.



Fuiste un joven con sueños sencillos, con una vida por delante, con familia, con amigos, con futuro. Pero también fuiste, sin haberlo buscado, un símbolo. Un símbolo de dignidad frente al terror, de humanidad frente a la barbarie, de unidad frente al odio. Aquellos días nos enseñaste que la libertad no es un concepto abstracto, que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene un precio. Y el tuyo fue demasiado alto.



España salió a la calle por ti. Personas de todas las edades, ideologías y lugares dejaron a un lado sus diferencias para gritar juntas contra el terror. Fue un momento único, irrepetible, en el que la sociedad dijo basta. Tú nos uniste como pocas veces ha ocurrido en nuestra historia reciente. Y esa unión, ese despertar colectivo, sigue siendo uno de los legados más profundos que nos dejaste.



Te echamos de menos, aunque muchos no llegáramos a conocerte. Te echamos de menos en cada gesto de convivencia que defendemos, en cada acto de memoria, en cada palabra que reivindica la libertad. Te echamos de menos porque representas lo mejor de nosotros: la capacidad de resistir, de no ceder ante el miedo, de mantenernos firmes cuando lo fácil sería callar.



A veces me pregunto cómo habría sido tu vida. Qué camino habrías tomado, qué proyectos habrías construido, qué alegrías habrías compartido con los tuyos. Es inevitable imaginarlo, porque tu historia quedó incompleta, interrumpida de la forma más injusta. Pero también pienso que, de alguna manera, sigues presente. No solo en el recuerdo, sino en cada persona que defiende la democracia, en cada joven que cree en una sociedad mejor, en cada ciudadano que se niega a olvidar.



El dolor que dejó tu ausencia no desaparece, pero se transforma. Se convierte en compromiso, en memoria, en responsabilidad. Porque olvidar sería traicionarte, sería permitir que el silencio ganara la batalla. Y eso no lo vamos a permitir. No podemos. No debemos.



Hoy, al escribirte, no lo hago solo desde la tristeza, sino también desde el respeto y la gratitud. Gracias por lo que representas, por lo que despertaste en todos nosotros, por recordarnos que la dignidad no se negocia. Gracias por haberte convertido, sin quererlo, en un referente moral para generaciones que ni siquiera habían nacido cuando todo ocurrió.



Miguel Ángel, tu nombre sigue siendo un faro. Nos guía para no desviarnos, para recordar de dónde venimos y qué valores debemos proteger. Nos recuerda que la libertad, la justicia y la paz no son conquistas permanentes, sino responsabilidades que debemos cuidar cada día.



Allí donde estés, quiero que sepas que no te olvidamos. Que tu historia sigue viva. Que tu memoria nos une. Y que, aunque el dolor nunca desaparezca del todo, se ha convertido en una fuerza que nos empuja a ser mejores como sociedad.



Con respeto, con memoria y con el corazón en la mano.



Firmado: España