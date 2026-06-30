El privilegiado hábito de la lectura

La lectura siempre fue un privilegio de unos pocos. Antes, porque sólo podían leer aquellos que tuvieran una familia con el suficiente caudal económico para pagarse un maestro que les enseñara las letras. Y ahora… bueno, ahora, aunque casi todo el mundo tenga acceso a una enseñanza básica (lo cual a nuestros antepasados les habría parecido un logro inconmensurable), casi nadie lee.

Es decir, antes no se leía por falta de conocimiento y ahora no se lee por falta de esfuerzo. Lo que antes era un privilegio y un signo de distinción, ahora se ha convertido en una especie de hábito inútil y muerto, como estudiar latín, fumar en pipa, o usar monóculo o reloj de bolsillo.

Dicho lo cual, podemos afirmar rotundamente y sin miedo a equivocarnos que hemos evolucionado. Siempre es mejor ver un vídeo de menos de tres minutos de un tío con camiseta de Los Angeles Lakers explicándote, leyendo por encima la Wikipedia, quién fue Alejandro Magno, que coger un libro, llegar a tus propias conclusiones y crearte un pensamiento propio.

Ojalá, también te digo, que la gente viera aunque sea eso —y no vídeos sobre cualquier chorrada que sólo se le pueden ocurrir a un oligofrénico—, pero la realidad es que si les enseñáramos a esos hombres de antes —tanto al campesino analfabeto como al hombre culto que está en el imaginario de todos, como por ejemplo Miguel de Unamuno— el mundo actual, ambos se habrían pegado un tiro.

O no, lo mismo nos sorprenderían en el último momento y se abalanzarían sobre el teléfono móvil como Gollum desesperado en busca del anillo. ¿Quién sabe? De lo único que podemos estar seguros es de que la decadencia no es cosa de un día para otro, sino que lleva siglos fraguándose, como podemos observar en estas palabras que el diputado español Donoso Cortés pronunció en las Cortes en el siglo XIX: "Señorías, están ustedes completamente equivocados. El mundo no progresa. Retrocede".