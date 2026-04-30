La Europa de los gestos contra la realidad del silicio y el uranio

Mientras las cancillerías europeas se pierden en una coreografía de comunicados y cumbres de urgencia, la realidad física del continente se desmorona bajo el peso de una disonancia cognitiva letal. La reciente cumbre entre Macron y Starmer para "garantizar la libre navegación" en el Estrecho de Ormuz es el último ejemplo de esta política de gesticulación. Exigir la reapertura de una arteria por la que fluye el 20% del crudo mundial y el Gas Natural Licuado vital para nuestra supervivencia, sin poseer una capacidad de disuasión asimétrica real, no es diplomacia: es voluntarismo mediático. Europa está intentando jugar al ajedrez con fichas de parchís.

El "ojo" del silicio: la capitulación ante Palantir

La soberanía digital europea es hoy un cadáver excelentemente maquillado. La paradoja es sangrante: mientras los ministerios en Madrid se llenaban la boca con la "ética del dato" y recelaban de la tecnología estadounidense, el Ministerio de Defensa acaba de rendirse a la evidencia entregando 20 millones de euros a la plataforma Gotham de Palantir.

No es una elección ideológica, es una rendición técnica. Los "cerebros" administrativos han demostrado ser incapaces de gestionar la logística y la seguridad en un entorno de crisis polifacética. Dependemos de los algoritmos de Peter Thiel para que nuestra defensa y sanidad no colapsen. Hemos pasado de tratar a Palantir como una herramienta de vigilancia sospechosa a considerarla el soporte vital de nuestra operatividad estatal. Sin silicio externo, España está ciega.

Uranio: La física no admite sobornos

En el mercado de la energía, la gesticulación política se paga con desindustrialización. El uranio ha escalado hasta los 90 dólares por libra, reflejando una verdad que el Twitter ministerial se niega a aceptar: no existe industria sin energía base, y no existe energía base sin nuclear.

Resulta esquizofrénico que, en plena carrera por la independencia energética, España mantenga el calendario de cierre de Almaraz para 2027. Sancionamos a Rusia —quien domina gran parte del enriquecimiento de uranio— mientras desmantelamos nuestra propia capacidad de generación. Es un suicidio asistido por la ideología. Si el uranio no se declara activo de seguridad nacional de inmediato, Europa dejará de ser una potencia para convertirse en un museo al aire libre, bonito de visitar pero incapaz de producir.

Alerta de fallo: el riesgo de la complacencia

El mayor error de los gestores actuales es creer que la física se puede negociar con retórica. Este análisis no es una defensa de un sector o de una empresa; es una advertencia de colapso logístico. La energía nuclear y el procesamiento masivo de datos no son opciones de un menú a la carta; son las boyas de flotación en una tormenta perfecta. Si no somos capaces de asegurar el suministro y la inteligencia de datos, la "autonomía estratégica" no será más que el epitafio de una Europa que prefirió el gesto a la realidad.