Un legado que transformó la Historia

El pasado 22 de abril se conmemoró el 575 aniversario del nacimiento de Isabel I de Castilla, una de las figuras más determinantes en la historia de España y del mundo occidental. Su reinado no solo marcó el final de la Edad Media en la Península, sino el inicio de una era de expansión global.



¿Qué nos dejó su legado? Aquí 3 puntos clave para recordar su figura:



- La unión dinástica: Su matrimonio con Fernando de Aragón (1469) fue el paso decisivo hacia la unificación territorial y política de lo que hoy conocemos como España. Bajo su mandato, la Corona recuperó autoridad y estabilizó un reino que atravesaba años de crisis sucesoria.



-La proyección internacional: Su apuesta por el proyecto de Cristóbal Colón en 1492 no solo cambió los mapas de la época, sino que inició la era de los descubrimientos, conectando Europa con América y transformando el intercambio cultural y comercial a nivel mundial.



- La construcción de un Estado moderno: Isabel impulsó una profunda reorganización administrativa y judicial (creación de la Santa Hermandad, reformas en la administración de justicia), fortaleciendo la monarquía autoritaria frente a la fragmentación feudal anterior.



La figura de Isabel la Católica está indisolublemente ligada al final de la Reconquista, un proceso histórico que duró casi ocho siglos en la Península Ibérica. Si bien ella no inició el proceso, sí fue la figura que lo llevó a su culminación definitiva.



¿Cómo se articula su papel en este capítulo fundamental?:



El punto final: La Guerra de Granada



Cuando Isabel y Fernando de Aragón asumieron el trono, el Reino Nazarí de Granada era el último bastión musulmán en la península. Isabel entendió la finalización de la Reconquista no solo como una ambición territorial, sino como una misión religiosa y política central para la unidad de sus reinos.



- La campaña (1482-1492): Fue una guerra de desgaste y asedio, donde la logística y la artillería (en la que Isabel puso especial empeño) jugaron un papel crucial.



-La caída (2 de enero de 1492): La rendición de Boabdil, el último rey de Granada, ante los Reyes Católicos simbolizó el cierre de la Reconquista. Para la época, fue visto como un evento de trascendencia europea, celebrándose incluso en Roma.



- La trascendencia histórica de este momento: La culminación de la Reconquista bajo el reinado de Isabel no fue un evento aislado, sino que marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna en España.



- Unificación religiosa y política: Tras la toma de Granada, la política de los Reyes Católicos se enfocó en la homogeneización religiosa. Esto se concretó con el Edicto de Granada (o Decreto de la Alhambra) en marzo de 1492, que ordenó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo, y más tarde, con el endurecimiento de las condiciones para la población mudéjar.



- La financiación del proyecto colombino: Es una coincidencia histórica poderosa que el mismo año (1492) en que finaliza la Reconquista, Isabel firme las Capitulaciones de Santa Fe. La estabilidad interna lograda tras la toma de Granada permitió a la Corona de Castilla enfocar sus recursos y visión hacia el Atlántico, un movimiento que cambiaría el curso de la historia mundial.



-El título de "Católicos": El Papa Alejandro VI les otorgó el título de "Reyes Católicos" en gran parte por este éxito en la Reconquista y su defensa del cristianismo.



La "Reconquista" terminó siendo el motor que consolidó la autoridad real frente a la nobleza feudal, permitiendo que Isabel y Fernando establecieran las bases de una monarquía autoritaria y moderna que lideraría la expansión global en las décadas siguientes.



Más allá de cualquier juicio historiográfico, la figura de Isabel la Católica sigue siendo un pilar fundamental para entender la evolución política, social y cultural de nuestro país.