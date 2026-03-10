ES NOTICIA:
El Amor

Publicada
Actualizada

"Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él" (1Jn 4, 16).

El amor puede ser pequeño, solo limitado de querer tener una pareja o el deseo de tener un Amor grande que todo lo humano, la naturaleza y Dios le incumbe.

Quien ama con un Amor grande ama a su prójimo; a todas las personas: niños, ancianos, hombres y mujeres.

Contamos en la Iglesia católica con el sacramento del matrimonio, entre otros. Ya dijo san Juan Pablo II que debíamos tener una sexualidad responsable.

El amor gana todas las batallas.

Amamos con el amor eros o con agape. El amor eros digamos que se limita a un amor de una pareja de enamorados, en cambio, amar con un amor agape se ama a todo el género humano, a Dios y todo el orbe. Agape es un amor ilimitado.

Una de las mayores valentías del Amor cristiano y católico y nos lo enseña Cristo en el Evangelio es amar al enemigo. Debemos tener como referente a Jesucristo en nuestras vidas.

¿Qué es sino el amor una de las mejores aventuras de la vida, dándonos vida, siendo luz y sal los creyentes para el mundo, ofreciendo buen sabor e iluminar toda oscuridad?

El de María al ángel Gabriel fue una respuesta de amor. Y que Jesucristo se encarnara en su vientre fue por amor. Dios amó al hombre y a la tierra y al universo como su mejor y excelsa creación.

Dios nunca nos dejará de amar.

La mejor práctica que podemos tener como virtud es la caridad. Ofrecernos y ofrecer caridad. Así nos dice la divinidad que amemos. Y ofrecer la otra mejilla ante la violencia. No se trata de ser unos masoquistas, pero a la violencia no hay que combatirla con violencia. Una gran obra de caridad es amar al enemigo y no devolverle su agresividad.

Todos tenemos el problema de ser pobres en nuestra vida. A cualquiera le puede ocurrir. En el mundo siempre nos acompañarán los pobres, debemos tener ese gran Amor para ayudarles y practicar la caridad.

Si creemos en Dios es por su amor infinito y nosotros debemos amarnos los unos a los otros como nos ordenó Jesucristo.

Como dijo el escritor francés Stendhal: "El amor es una flor que crece junto al abismo".