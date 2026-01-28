El silencio ante la negligencia

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Borrasca en España, en directo
La Unidad de Emergencias que cerró Puente
Fernando Tejero inversiones
Mario Vaquerizo longevidad cerveza
Puente se niega a hacer público el certificado de la soldadura
Caos en Madrid por la borrasca Kristin
Una activista okupa de Sumar
Leire Díez se queja al juez Pedraz
Jornada 35 horas semanales funcionarios
Abogado transferencias impuesto donaciones
Adiós deducción 15% IRPF vehículos eléctricos
Propietario de tres pisos
Cuota de autónomos 2026
Camionera venezolana en España
Confirmado por Star Wars
Llega a Prime Video la nueva película de fantasía
Alquileres seguros
Deducciones para madres trabajadoras
Caseros tienen que declarar su actividad
'Piratas' electricistas
Anime tan profundo como el Señor de los Anillos
El alquiler supera a las letras del tesoro
588 euros por cada menor
Trabajo mejor pagado
Tiempo de baja por incapacidad temporal
Santiago Cañizares
Peruana en España regularización inmigrantes
Alejandro Sanz casa Madrid
Parques de perros
Seguros de perros
Mejor anime 2025
Antonio Resines infancia años 60
Multa Baliza V-16
Se duplica el precio del litio
Natalia Tena actriz Harry Potter
Rechazo a la subida de las pensiones
Pensiones en favor de los familiares
Derecho inquilino alargar contrato 3 años
Regularización de inmigrantes
Falta de ahorro en España
Ciudad con alquileres más altos
Motivo de despido
Salarios agricultores
Declarar a cero en la Renta
Pensión de jubilación
Impuesto de Sociedades
Trenes en España
Albañil boliviano en España
Albert Trifol sueldos actor doblaje
Alaska longevidad
Imperio de las chuches
Jubilación anticipada España
Gonzalo Bernardos
Heces de un mercader parásito africano
Casa Jesús Vázquez Madrid
Reducción precio alquiler
Martín Berasategui puré cremoso
Español vive en el extranjero
Funcionario que vive en una furgoneta
Donaciones mayores de 65 años
Cruz de la Sangrada Familia
Resident Evil
Multa por no poner microchip a tu gato
Ayuda de 1.000 euros
Rubén, propietario de 200 pisos
Límite para guardar efectivo en casa
Crisis ferroviaria en Cataluña
Reuniones de vecinos en un año
Desgravación para caseros
El casero puede repercutir el IBI
2026, año de 'One Piece'
Salida de la UE
Parque temático en España
Álvaro Martínez, adiestrador
Bluper
El ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente. Europa Press

El silencio ante la negligencia

Publicada

El accidente de AVE del pasado domingo ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión inquietante: la pasividad de la sociedad española frente a una negligencia política que, de confirmarse, tendría consecuencias morales y políticas de enorme gravedad.

El suceso ocurrido en la localidad ha dejado consternada a buena parte de la ciudadanía ante la desidia y la inmoralidad del Gobierno y, en particular, del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, más desconcertante que el propio accidente es la reacción social: tibia, resignada y carente de la indignación que situaciones similares han despertado en el pasado.

Los españoles parecen impertérritos ante su propio declive. Basta recordar lo ocurrido tras los atentados del 11-M, cuando hordas desinformadas —pero nutridas de odio a la derecha— cercaron las sedes del Partido Popular en toda España por orden de Rubalcaba, llamando "asesinos" al Gobierno y culpando a José María Aznar de ser el causante o instigador de los atentados de Madrid.

Cabe preguntarse por qué la sociedad española no actúa hoy de esa misma manera cuando se tiene más que probado que la inversión en infraestructuras no ha aumentado lo suficiente como para garantizar un adecuado estado de las vías. De confirmarse esta situación, estaríamos ante una clara negligencia criminal del ministro Óscar Puente y del propio Ministerio de Transportes.

No es baladí recordar que hablamos del ministerio con mayor partida presupuestaria de toda la Administración. Sin embargo, entre la falta de ejecución oportuna de ese gasto, su presunto uso ilegal —razón por la cual José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Transportes, se encuentra en prisión— y la gestión de unas empresas públicas dirigidas por cargos más preocupados por complacer al ministro de turno que por cumplir con su función, el resultado es desolador. Directivos que enchufan a las prostitutas del ministro en empresas públicas y que ni siquiera acuden a su puesto de trabajo.

En este contexto, resulta especialmente reveladora la exclusiva publicada recientemente por Jorge Calabrés en este medio sobre las máquinas destinadas al mantenimiento de las vías. Saber que sólo existen siete máquinas para tal cometido ya resulta alarmante; descubrir que cuatro de ellas se encuentran abandonadas en las cocheras y sometidas a actos vandálicos es, sencillamente, escalofriante.

Aún no sabemos cómo concluirá la investigación, pero todo apunta a una rotura de la vía provocada por la falta de mantenimiento. Si esta hipótesis se confirma, no solo estaremos ante un fallo técnico, sino ante un fracaso político de primer orden. Un fracaso que debería convertirse en el epitafio político de Óscar Puente y, por ende, de Pedro Sánchez.