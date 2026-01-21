ES NOTICIA:
Trump durante su intervención en el renombrado Trump-Kennedy Center.

Trump durante su intervención en el renombrado Trump-Kennedy Center. Reuters

La sombra que da miedo

Publicada

El pelo dorado, teñido, me recuerda a su baño, lo vi en la televisión y ahí hace sus necesidades, oro que no huele y brilla. Tiene ojos de salvaje, retadores, el poder es suyo, y da miedo mirarle a la cara. "Tú eres tonta" dice a la periodista en la rueda de prensa por una pregunta que le incomoda, es un gallo, repartiendo picotazos por aquí y por allá. No teme a nada, ni a la muerte, Dios está con él, no en vano le ha salvado la vida.
El helicóptero vuela a media altura, con las hélices impulsadas por su agresividad. Un soldado hace el gesto de saludo militar, él corresponde.

¿Contra qué hay que luchar? Levanta el puño sin miedo, con la bandera americana detrás de él y la sangre brotando de la herida.

La Casa Blanca no tiene color, un color neutro, donde gobiernan demócratas y republicanos, ya no es su país una democracia, es una república según dicen muchos votantes, para otros es un fondo de inversión, y que esté quien esté poco importa si hace ganar dinero, lo propio y no lo común.

Poner fronteras y expulsar a todo lo que ensucie la moqueta que lleva a su baño, y no, no se lava las manos después de evacuar. Así va dictando con su dedo índice cual es la siguiente compra, el arancel mejor pensado, pero ¿Cabe decir qué piensa? Vocifera, dispuesto a atacar a todo lo que se le ponga por delante.

Este hombre de talle fuerte, con manos de pulpo, ha dejado sin respirar a los funcionarios. Ahora transfiere la educación a los Estados. ¿Qué pensará de Dinamarca ante sus buenos resultados académicos? No tiene nada de raro, las tierras de Groenlandia.

"Ya veremos" dice constantemente, como si el mundo dependiera de sus ojos peligrosos, pero ciegos. No ve a los mexicanos, ni a los ucranianos, ni al posible avance de Rusia por Europa.

China, su país y Rusia, la nueva geopolítica, Putin le pasó el balón del mundial, "ahora tú tienes la pelota" pero la lanzó a su mujer para que se la diera a su hijo, Tiene corazón. Hasta el ser humano más canalla lo tiene, pero aún no se ha visto por mucha medalla que le haya regalado. El niño, mira debajo de la cama para calmar su temor a un monstruo. Dormir plácidamente, con el anillo de oro iluminado el mundo de una sombra que da miedo.

Mañana ¿cuál será su ocurrencia? Dulces sueños, el wáter le espera por la mañana.