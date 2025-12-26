ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Trump y el 'caso Esptein'
Adif contrataba con "falta de transparencia"
Dueña de una cafetería
Pastor de ovejas
Albañil colombiano
Ganadero de 39 años
Ayuda amas de casa
Error jornada laboral
Falta de albañiles
Jubilación 2026
Cuentas bancarias a los hijos
Precio de la vivienda
Ana Rosa inicios televisión Telediario
Sergio Dalma plato favorito Navidad
Ataque de EEUU contra el ISIS en Nigeria
Pilar Alegría, broma familiar
El oro en máximos históricos
Declaración de la Renta
Facturación de una churrería
Dueña de una frutería
Terminaciones del Sorteo del Niño
José Elías advierte a los autónomos
Francisco Iñareta, experto en vivienda
Franchesko Vera, chef
Mago More
Alba, propietaria de 25 años
Manuel Corpas, investigador
Antonio Banderas
Precio de la vivienda
Carnicero
Autónomo
Gonzalo Bernardos
Consejos asesora
Baliza V16
Compra una vivienda okupada
Empleada Barcelona
Funcionario de Trabajo
Kiki, albañila
El regalo perfecto
La estantería más vendida
María Teresa, jubilada
Chaqueta Decathlon
Roger, pastelero
Cuantías pensiones 2026
Propietaria en Madrid pisos turísticos
Deducción en la Renta
Cambios en las pensiones
Venta de coches de segunda mano
Peligros no hacer testamento
Pedro, trabajador de Bimba y Lola
Antonio, dueño de 4 pisos
Vicente Alba, abogado
Confirmado por la Ley de Arrendamientos
Dónde ha tocado más veces El Niño
Sánchez y Feijóo en una sesión de control en el mes de diciembre.

Sánchez y Feijóo en una sesión de control en el mes de diciembre. Europa Press

Política y electroshock

Publicada

La política necesita mecanismos que limiten los daños causados por personas con malas intenciones o exceso de poder. Independientemente de que su marco actual sea un juego izquierda-centro-derecha, la realidad de este esquema provoca patrones de conflicto que funcionan casi como electroshocks sociales.

Esto ocurre porque la política está en manos de personas inútiles, inmaduras o excesivamente ambiciosas, incapaces de manejar con el cuidado necesario una ciencia política que, en la práctica, sigue siendo inmadura para su fin último: mejorar la convivencia y la vida del ciudadano.

Los ciclos de conflicto en la política no son inevitables; reflejan la inmadurez de quienes toman decisiones y la falta de mecanismos que limiten daños.

Necesitamos una política que deje atrás la etapa de ensayo y error y la filosofía sin base, semejante a la psicología de los siglos XIX y XX, donde se aplicaban métodos tan brutales como electroshock o lobotomías, sin evidencia fiable: justo lo que a veces sucede cuando la política cae en manos inadecuadas.

Solo la reflexión crítica interna, ejercida desde el inicio por algunos psicólogos, permitió que la disciplina evolucionara hacia métodos más rigurosos y efectivos, con límites claros y un objetivo real: ayudar y no dañar.

Los tibios de corazón, como ya decía la Biblia, junto a ingenuos o malintencionados, contribuyen a que los errores y abusos se perpetúen. En política ocurre algo parecido: quienes se abstienen de participar porque “la herramienta no sirve” o dejan hacer porque “todo parece bien” permiten, sin proponérselo, que las mismas tensiones y conflictos se repitan.

La política se ha infiltrado en todos los ámbitos, generando tensiones y desgastes sociales. La sociedad civil en España está reaccionando como un anticuerpo frente a la invasión de prácticas y conflictos que destruyen más de lo que construyen.

Hoy estamos ante una disyuntiva evidente: el país que hasta hace poco disfrutábamos como funcional se está transformando en una pesadilla real, Halloween fuera de fecha, donde todo indica, como mínimo, inacción y empeoramiento en estructuras sociales básicas.

La gestión del COVID, la corrupción, los colapsos en infraestructuras críticas y la descoordinación general muestran que no se trata de exageración: el sistema evidencia ineptitud y paralización en muchos ámbitos. La respuesta de algunos dirigentes, calificando de “antipolítica” las reacciones de supervivencia social, junto con un fiscal general condenado por partidismo, confirma aún más la realidad española.

La sociedad civil, pese a contar con medios e información, se encuentra bloqueada en su funcionamiento cotidiano por una política gestionada por incapaces, corruptos, inútiles o correveidiles, que incluso se atreven a contradecir principios científicos por puro seguidismo sectario e ideológico, como ocurrió durante el gran apagón del pasado verano, donde la política ecoatontada ignoró datos físicos y riesgos evidentes.

Reivindicar aquí el pleno activismo constructivo frente a lo que está sucediendo. No es cuestión de derechas o izquierdas.

Al final, siempre es lo mismo: hombre frente a hombre.

Como siempre: informarse y tomar postura. Píldora roja o azul, sin medias tintas.

Elegir bien significa ayudarse a uno mismo, hoy y en la perspectiva de un futuro mejor que, con excusas, se nos está robando.