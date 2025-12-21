El caciquismo del siglo XXI

La Guardia Civil ha confirmado que unos vándalos no exentos de impresentables han accedido a una oficina de Correos en Extremadura para robar una caja con 124 votos extremeños. Cuando lo confirmaba la presidenta de Extremadura en funciones, han salido todos los medios plegados al Sanchismo a criticar "la conducta antidemocrática de María Guardiola".



Es decir, lo demócrata es robar unas elecciones y, con ello, la voz y el voto de los ciudadanos extremeños; y lo antidemocrático es denunciarlo. Ver para no creer.



La investigación, de momento, parece concluir en que se ha tratado de un delito común. Aunque no se ha confirmado si ha habido un autor intelectual que haya querido materializar un pucherazo electoral a través de unos sicarios a sueldo.

Afortunadamente, esos 124 electores podrán volver a emitir su voto en las urnas el próximo domingo 21 de diciembre. Todo parece haberse quedado en un susto, pero un susto que pone de manifiesto la debilidad, aún más, de la democracia en España.



No es la primera vez que sucede en España: pues en la época del caciquismo en la Restauración se vendían papeletas cuyos candidatos venían encasillados desde Madrid para determinar el resultado de las elecciones. Al menos, ésto se hizo para impedir la presencia militar y dar estabilidad política a una España inestable y poco desarrollada. Por otro lado, en las elecciones autonómicas del año 2023, se produjo la compra de votos al precio de 200 euros en la localidad de Mojácar.



Esperemos que la jornada electoral del próximo domingo se desarrolle con normalidad. España se juega mucho y el inicio del partido será en Extremadura, pudiendo ser la antesala de la caída de Pedro Sánchez.