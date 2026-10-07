Natalia cierra su tienda del centro de Zaragoza tras 40 años: "Nos da mucha pena, pero no queremos seguir en otro lado"

Hace un par de semanas que Natalia colgó el cartel de 'liquidación por cierre' en su tienda familiar Portebel, ubicada en plena calle Don Jaime I.

Dentro del local, las exclusivas prendas lucen ya etiquetas con precios muy asequibles, de entre 15 y 30 euros. Todavía hay mucho género por vender, aunque si no se agotan existencias, las puertas de esta tradicional tienda se cerrarán a final de año.

"El dueño del edificio lo ha puesto a la venta, así que tenemos que cerrar", explica la mujer a este diario. Y, aunque el negocio familiar con 40 años de historia podría continuar, "se ha tomado la decisión de cerrar para siempre".

La clientela "de toda la vida" ha ido asumiendo poco a poco la triste noticia. "Nos han trasladado que les da mucha pena. Muchas personas venían aquí a por vestidos de gala y dicen que ya no saben qué van a hacer", señala Natalia.

Este adiós no ha sido el único que se ha anunciado este último mes en la zona. A pocos metros, en el número 44, la pastelería viral Funky Rolls también ha bajado la persiana.

La cadena de productos americanos ofrecía los populares cinnamon rolls y los deliciosos doughnuts, una apuesta que, por el momento, era única en la ciudad.

El local número 44 de la calle Don Jaime ya se encuentra cerrado y vacío, a la espera de la llegada de un nuevo proyecto.

Aunque no todo son despedidas. Varias han sido también las nuevas aperturas en el centro de Zaragoza. Precisamente, en frente de Funky Rolls, está a punto de abrir Vivari, la conocida cadena de cafeterías.

Se trata del cuarto local de la marca, que se suma a los ya consolidados en Fernando el Católico, la calle de José Anselmo Clavé y la avenida de Compromiso de Caspe.

El nuevo establecimiento se ubicará, concretamente, en el número 42 de la calle de Don Jaime I, a pocos metros de la plaza del Pilar. Se trata del mismo local donde, anteriormente, se encontraba la cafetería Imbyss.

A poca distancia, en la esquina de calle Alfonso I con el Coso, también abrirá en pocas semanas un nuevo negocio.

En este caso, no se trata de un espacio gastronómico, sino de un local con productos de alternativas para fumadores adultos que abrirá sus puertas en los próximos días.