La familia Bernal antes de que establecerse en Mallén en 1920. Embutidos Bernal

La empresa combina la fabricación de productos cárnicos con novedades gastronómicas, colaboraciones con chefs, foodtrucks y grandes eventos

Embutidos Bernal celebra 75 años de historia y abre una nueva etapa ligada a la innovación gastronómica

Más de un siglo después de que Vicente Bernal Gómez, natural de La Nava de Béjar (Salamanca), llegara a Aragón y se estableciera en Mallén (Zaragoza), Embutidos Bernal celebra su 75 aniversario y afronta una nueva etapa en la que tradición, innovación y gastronomía se unen para ampliar su actividad más allá de la fabricación de productos cárnicos.

Fue en Mallén donde Vicente Bernal, conocido como "El Choricero", comenzó su trayectoria empresarial comercializando productos procedentes de Guijuelo y la Sierra de Béjar y vinculándose posteriormente a la crianza y comercialización de ganado porcino.

En 1951, adquirió una fábrica de embutidos en Zaragoza fundada por el maestro charcutero Alfonso Kurtz Nicklas, de origen alemán.

La combinación de ambas experiencias sentó las bases de la evolución posterior de la compañía.

A lo largo de varias generaciones, Embutidos Bernal ha modernizado sus instalaciones, ampliado su catálogo y consolidado su presencia en distintos mercados profesionales de España.

Entre sus productos más reconocidos se encuentran las salchichas de estilo alemán, cocidas y ahumadas, y bacon sin corteza, sin ternilla y sin inyectar, que han acompañado su crecimiento en hostelería y eventos.

En la actualidad, la compañía está ampliando su actividad hacia nuevos formatos gastronómicos.

Entre sus proyectos destacan el desarrollo de productos junto a chefs y empresas especializadas, colaboraciones con proyectos como proveedores de bacon para Hundred (mejor hamburguesa del mundo durante 3 años consecutivos, otorgado por The World Fest Burger) y la creación de HOT BULL, una propuesta desarrollada junto al chef Mario Sandoval que reinterpreta el hot dog a partir de una salchicha elaborada con carne de vacuno bravo, sin conservantes, sin aditivos, sanas, sostenibles y saludables.

La empresa también ha reforzado su presencia en festivales, ferias gastronómicas, estaciones de esquí, circuitos de motor y grandes eventos, y a finales de 2025 puso en marcha, junto a Jovani Ratto y Ricardo Pardo, una nueva línea de negocio dedicada al alquiler y gestión de foodtrucks.

Esta actividad permite a Embutidos Bernal participar directamente en la experiencia gastronómica, ofreciendo soluciones de restauración itinerante para eventos deportivos, festivales, mercados, celebraciones y acontecimientos corporativos.

La compañía colabora además con World Central Kitchen, aportando foodtrucks y alimentación para operaciones de respuesta inmediata ante emergencias.

“No queremos crecer perdiendo nuestra identidad. Queremos llevar nuestro oficio a nuevos lugares y demostrar que una empresa familiar puede evolucionar e innovar sin renunciar a aquello que la hizo nacer.”— Dirección de Embutidos Bernal

Con más de cien años de trayectoria, Embutidos Bernal mantiene su carácter familiar y afronta la próxima generación apostando por la diversificación, la innovación y el conocimiento del producto, sin perder de vista sus orígenes en la Sierra de Béjar y, especialmente, en Mallén, localidad aragonesa donde Vicente Bernal se estableció y comenzó su actividad empresarial.

Sobre Embutidos Bernal

Embutidos Bernal es una empresa familiar especializada en la fabricación de embutidos y productos cárnicos, con más de un siglo de trayectoria.

Sus raíces se encuentran en la Sierra de Béjar y Guijuelo, en Salamanca, y su historia empresarial está ligada a Aragón desde las primeras décadas del siglo XX.

La compañía combina actualmente la fabricación de productos cárnicos con nuevos proyectos de gastronomía, innovación, eventos y restauración itinerante.