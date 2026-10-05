El pueblo de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos a partir de 180.000 euros de obra nueva

El precio de la vivienda continúa su escalada en todo el territorio nacional. Prácticamente ninguna provincia o comunidad autónoma escapa de las subidas de los precios y las posibilidades para encontrar inmuebles asequibles cada vez son más escasas.

Pese a ello, la construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

San Juan de Monzarrifar es otro de los puntos donde la construcción de viviendas ha llegado.

La promotora Landa Propiedades ha lanzado una promoción de 10 viviendas pensada para quienes desean seguir disfrutando de la tranquilidad y el ambiente del pueblo sin renunciar a las comodidades de una vivienda moderna.

Promoción obra nueva San Juan de Mozarrifar Idealista

Estas nuevas viviendas están orientadas a jóvenes que buscan su primera vivienda, parejas o vecinos del municipio que quieren cambiar a una vivienda más eficiente, cómoda y actual sin dejar el lugar donde siempre han vivido o incluso para inversores, ya que su rentabilidad les resultará muy atractiva.

La promoción 'Vista Alegre de San Juan' cuenta con viviendas de 1 y 2 dormitorios. Destacan especialmente sus amplias zonas comunes, entre ellas una piscina para adultos y otra para niños, pistas de pádel, zona de juegos infantiles y espacios para disfrutar en familia y con amigos.

Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 185.000 euros. Se trata de un piso de 55 m², con una habitación, terraza y plaza de garaje incluida.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 238.000 euros y corresponde a un piso de 69 m² de 2 habitaciones con terraza y plaza de garaje incluida.

Lo novedoso de esta nueva promoción en este distrito es que incorpora un tipo de vivienda que no suele verse tanto en este tipo de proyectos, pisos de una o dos habitaciones.

Promoción obra nueva San Juan de Mozarrifar Idealista

Todas las viviendas cuentan con salón-comedor, que se convierte en uno de los espacios protagonistas de los hogares. Las cocinas se entregan completamente equipadas y con electrodomésticos, de manera que puedan utilizarse desde el momento de la entrega de llaves.

'Vista Alegre de San Juan' apuesta por una forma de vivir más cómoda, tranquila y a tan solo 10 minutos de la capital aragonesa.

Un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en San Juan de Mozarrifar.