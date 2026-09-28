Guille, cocinero: "Para el pastel de calabacín no necesitas horno, solo 1 calabacín, 1 lata de atún y huevos"
El cocinero propone una receta sencilla con calabacín, atún, huevos y crema de leche que se cocina en una sartén.
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Hay días en los que llega la hora de cenar y lo último que apetece es ponerse a cocinar.
Para esas ocasiones, Guille Rodríguez propone una receta sencilla que apenas requiere trabajo y que se prepara con pocos ingredientes: un pastel de calabacín con atún que se cocina directamente en la sartén.
“Es la hora de cenar y tienes hambre, ¿quién quiere cocinar? Yo no”, bromea el cocinero al comienzo de la receta. Su propuesta busca precisamente eso: “Una solución muy rápida con apenas cuatro ingredientes que queda increíble para cocinar poco y disfrutar mucho”.
Un pastel que se hace en una sartén
La elaboración comienza con el calabacín. Hay que lavarlo bien y rallarlo con piel utilizando la parte más ancha del rallador.
Después se añade un pellizco de sal y se coloca en un colador para que pierda parte del agua.
Mientras escurre, se calienta una sartén antiadherente con un par de cucharadas de aceite de oliva. El calabacín se cocina durante cinco minutos a fuego fuerte, mientras se prepara el resto de la mezcla.
En un bol se baten los huevos con la crema de leche y se añade sal y pimienta.
Después se incorporan dos latitas de atún bien escurrido y el calabacín ya cocinado.
A partir de aquí, Rodríguez propone dos ingredientes opcionales para darle un toque diferente. “Si tienes un poquito de hierba fresca se lo pones, que le va a aportar frescor”, explica.
En su caso utiliza cebollino. También añade mozzarella rallada para conseguir un resultado más cremoso, aunque aclara que tanto el queso como el cebollino son opcionales.
“Lo último es totalmente opcional, no te preocupes, se cocina solo”, señala.
Una vez mezclados todos los ingredientes, solo hay que volver a utilizar la sartén. Se engrasa ligeramente con una cucharadita de aceite, se vierte la mezcla y se tapa.
El pastel debe cocinarse a fuego mínimo durante unos 20 minutos, vigilando hasta que quede bien cuajado.
Rodríguez explica que, si el centro todavía necesita algo más de tiempo, no hace falta complicarse: se deja tapado y se espera unos minutos.
De hecho, recomienda dejarlo reposar otros diez minutos antes de servirlo. Para él, el mejor momento para comerlo es cuando está templado o a temperatura ambiente.
El resultado es un pastel tierno, con los trozos de atún repartidos por el interior y una textura que, según el cocinero, prácticamente no necesita ni cuchillo.
“Menuda cena saludable, el que no come rico y sano es porque no quiere”, termina.
Receta paso a paso
Ingredientes
Ingredientes
- 1 calabacín
- 2 huevos
- 1 vaso de crema de leche
- 2 latas de atún
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Cebollino y mozzarella rallada (opcional)
Paso 1
Ralla el calabacín bien lavado y con piel. Añade sal y déjalo escurrir en un colador unos minutos.
Paso 2
Cocínalo en una sartén con dos cucharadas de aceite, a fuego fuerte, durante unos 5 minutos.
Paso 3
Prepara la mezcla: bate los huevos con la crema de leche, sal y pimienta. Añade el atún escurrido y el calabacín. Incorpora cebollino y mozzarella si quieres.
Paso 4
Cuaja el pastel: engrasa la misma sartén con una cucharadita de aceite, vierte la mezcla y tapa. Cocina a fuego mínimo unos 20 minutos.
Paso 5
Deja reposar: apaga el fuego y deja el pastel tapado otros 10 minutos.