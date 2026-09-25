El restaurante que arrasa en Zaragoza por sus bajos precios: "He comido por 8 euros y toda la comida está buenísima"

La oferta gastronómica de Zaragoza va mucho más allá de 'El Tubo' y de la Plaza de los Sitios.

Apenas a 10 minutos del centro gastronómico de la ciudad se encuentra uno de esos restaurantes cuyo principal reclamo no está en grandes campañas publicitarias, sino en el boca a boca de quienes ya han pasado por sus mesas.

Recientemente, gracias a un vídeo de la creadora de contenido Sara Sanromán (@lasanroman), este rincón ha comenzado a despertar también la curiosidad de quienes todavía no lo conocían.

"Hoy he comido por 8 euros en Zaragoza y no puede ser que no conozcas este lugar. Más si estás en modo ahorro como yo", apunta.

Hablamos del restaurante Los Helechos, ubicado en la calle Corona de Aragón 21, en Zaragoza.

Eso sí, si eres amante de la carne y 'hater' de la verdura, este no es tu lugar.

Se trata de un establecimiento de comida vegetariana, con un menú dinámico que actualiza sus propuestas frecuentemente y cuyo coste oscila entre los cuatro y los ocho euros, según cuenta Sara.

"Cada vez que vas seguramente verás algo nuevo. Realmente aquí se puede comer por 6 euros, es fuerte", afirma sorprendida.

Algunos de los platos Google Reseñas.

Qué esperar

Su propuesta gira en torno a la comida casera vegetariana, con un menú que cambia constantemente para ofrecer platos variados como cremas, pastas, legumbres, ensaladas o arroz con verduras, entre otras opciones.

Además, el restaurante cuenta con alternativas veganas y platos que se adaptan a dietas más estrictas, por lo que resulta una opción interesante para distintos tipos de clientes.

El menú del día cuesta aproximadamente 8 euros e incluye dos platos a elegir, pan, bebida y postre. De hecho, un aspecto especialmente llamativo es la oferta de postres por solo un euro.

Eso sí, conviene ir con algo de paciencia, especialmente en las horas punta. "Es muy probable que tengas que hacer cola al llegar porque siempre hay gente", explica Sara.

El motivo está, en parte, en su sistema de autoservicio. Al llegar, el cliente recoge una bandeja, pide en el mostrador y, una vez tiene la comida, la lleva hasta su mesa.

Reseñas

Su buen hacer no ha pasado desapercibido ante los amantes de la comida vegetariana. El establecimiento acumula más de 1.300 reseñas en Google, con una valoración media de 4,7 sobre 5.

"Se come genial, comida casera española vegetariana y/o vegana. Una fantasía, se come rico y barato con un menú diario por 8 euros con dos platos", asegura Bea Melo en una reseña.

Las referencias a los bajos precios y la buena calidad de los productos son los aspectos más mencionados en la caja de comentarios, pero no son los únicos. "Voy siempre que puedo a comer. Económico, la comida casera muy buena y servicio rápido. Un restaurante de toda la vida muy cerca de la universidad", señala Nines.

En definitiva, uno de esos sitios que marcar en el mapa cuando desees descubrir un nuevo restaurante en la capital aragonesa.