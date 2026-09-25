La gran fiesta en un pueblo del 25 al 27 de septiembre: subastas de ganado, vuelos en globo, mercadillo y paseos a caballo

El pequeño pueblo de Teruel, Orihuela del Tremedal, se prepara para uno de sus grandes fines de semana del año.

Del 25 al 27 de septiembre, el municipio turolense celebra la XXVI Feria Ganadera y Artesanal, una cita que vuelve a poner en el centro el ganado y las tradiciones del medio rural, pero que este año incorpora también algunas novedades.

La feria reunirá 120 puestos callejeros y otros 40 espacios de exposición, una muestra del interés que despierta esta cita entre comerciantes y visitantes.

Feria Ganadera de Orihuela del Tremedal. Ayto Orihuela del Tremedal

De hecho, la organización asegura que la demanda ha sido tan elevada que ha tenido que dejar fuera algunas solicitudes al haberse completado los espacios disponibles.

Entre los expositores habrá también negocios de la localidad. Uno de ellos llevará a la feria una muestra de electrodomésticos con descuentos especiales durante estos días.

Pero si hay algo que diferencia esta edición es la combinación de tradición y propuestas más novedosas. La noche del sábado llegará uno de los grandes reclamos del programa: un espectáculo de drones a medianoche.

La empresa Umiles ha preparado una coreografía de figuras y luces que podrá contemplarse desde la carretera de Albarracín, frente al Centro Médico.

La programación también contempla vuelos en globo aerostático cautivo, con posibilidad de subir para el público, previstos el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

El ganado protagonista

La esencia de la feria seguirá estando en el ganado.

La Diputación Provincial de Teruel participa en la organización y aporta apoyo técnico y económico, con una ayuda de 6.171,39 euros para esta edición.

Cartel Feria Orihuela del Tremedal 2026 Ayto Orihuela del Tremedal

Además, la institución provincial llevará hasta Orihuela del Tremedal un rebaño de ganado selecto procedente de la Masía El Chantre. Habrá nueve ejemplares de ovino de Rasa Aragonesa, seis ejemplares de aviar de Raza Serrana de Teruel y otros seis de ganado bovino de Raza Serrana Negra de Teruel.

El domingo llegará uno de los momentos más vinculados a la actividad ganadera: la subasta de 24 hembras y seis machos de Rasa Aragonesa. También se sortearán dos sementales de esta raza entre los ganaderos expositores.

Antiguas tradiciones

La feria arranca el viernes 25 de septiembre con la llegada del ganado al recinto ferial y la entrada de los expositores.

A las 18.00 horas llegarán además tractores de las décadas de 1950 y 1960, una pequeña colección de vehículos históricos relacionados con el trabajo agrícola.

Por la noche habrá fuegos artificiales y disco-móvil.

El sábado será la jornada grande. Los Dulzaineros de Sigüenza acompañarán la apertura de la feria con un pasacalles y durante todo el día habrá paseos en carro y a caballo, burritos y ponis para los niños, dromedarios y burritos miniatura.

También habrá espacio para los oficios tradicionales. A las 17.00 horas se podrá ver una demostración de picado y afinado de cencerros y, una hora después, el taller expositivo-participativo El Proceso de la Lana, dedicado a las distintas fases de esta actividad tradicional.

La tarde continuará con demostraciones ecuestres y un nuevo Paseo de Ocas. Y ya por la noche, después de los vuelos en globo, llegará el espectáculo de drones y una macro-disco móvil en el garaje municipal.

Trabajos forestales con caballerías

El domingo mantendrá el ritmo desde primera hora.

Además de los paseos a caballo, en carro, con burritos y ponis, habrá una exhibición de trabajos forestales con caballerías.

La demostración mostrará antiguas formas de trabajar la madera, con arrastre a collerón, arrastre a yugo y carga de un carro de madera a la antigua usanza.

La feria se acercará así a una de sus principales señas de identidad: mantener vivas actividades y tradiciones que durante generaciones estuvieron ligadas al día a día de los pueblos de la sierra.

La XXVI Feria Ganadera y Artesanal de Orihuela del Tremedal terminará el domingo por la tarde, después de tres días en los que el ganado, la artesanía, la música, los animales y las tradiciones compartirán protagonismo con algunas propuestas más actuales.