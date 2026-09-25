Abre una nueva pastelería en el centro de Zaragoza: "Tenemos una hamburguesa de tarta de queso y galletas de sugus"

La popular cafetería Cake Away da un nuevo salto en su expansión, ahora en pleno centro de Zaragoza.

Este dulce proyecto inaugura este sábado su segunda tienda. Lo hará, además, a lo grande: con nuevos sabores muy sorprendentes, un segundo obrador artesanal y promociones especiales para celebrar la expansión.

Las puertas del nuevo establecimiento, ubicado en el número 60 de la calle Coso, se abrirán a partir de las 17:00 horas.

Una inauguración con grandes sorpresas para los zaragozanos más lamineros -y más rápidos- pues, los 100 primeros clientes recibirán una porción de tarta de queso gratis por cualquier compra realizada en la tienda.

La especialidad de la firma

La tarta de queso es, precisamente, una de las especialidades de la firma. Cake Away trabaja desde versiones más tradicionales, como su tarta de queso clásica al estilo La Viña, hasta elaboraciones mucho más llamativas y pensadas para sorprender.

Entre sus variedades pueden encontrarse cheesecakes de gorgonzola y otras inspiradas en sabores y productos populares, como las galletas de Los Simpson, las galletas de dinosaurios o el Frigo Pie.

La oferta se completa con tartas de bizcocho como la Sacher, la Dubai o la carrot cake, además de otras elaboraciones de pastelería que combinan recetas conocidas con sabores y formatos especialmente pensados para compartir en redes sociales.

Pero si existe un producto que se ha convertido en una de las señas de identidad de Cake Away son sus crumble cookies. La pastelería cuenta con un expositor con más de 20 variedades, desde algunas de las más conocidas, como Nutella, Oreo, Lotus o Donette, hasta combinaciones más frescas como limón, frambuesa y frutos rojos o mango y maracuyá.

Una hamburguesa de cheesecake

La nueva tienda llega también con nuevas recetas, que no dejará indiferente a ningún zaragozano. Por ejemplo, se ofrecerán cookies para todos los gustos con sabores de toda la vida como el de arroz con leche y otras combinaciones aún más sorprendentes como los Sugus.

Pero esto no para aquí. En Cake Away se dará un giro de 180 grados a la gastronomía y repostería con su cheesecake burger, un formato nunca visto en Zaragoza. Este plato fusiona los dos grandes placeres de todo buen comensal: la tarta de queso y la hamburguesa. Además, podrá personalizarse con diferentes toppings, entre ellos el pistacho.

La nueva tienda contará además con su propio obrador artesanal, una ampliación que permitirá a la empresa aumentar su capacidad de producción a medida que continúa creciendo.

El objetivo, señalan desde la empresa, es mantener la filosofía que ha acompañado a Cake Away desde sus comienzos que son, básicamente, sus productos reconocibles y sabores que siempre dejan con ganas de más.