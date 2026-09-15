La piscina natural de aguas cristalinas ideal para una escapada: tiene una cascada y está rodeada de naturaleza

Es una realidad, el verano llega a su fin y, con él, se escapan los días de playa, de descanso y de desconexión. Toca volver a la rutina, al trabajo y a los horarios de siempre.

Aunque esa sea la sensación general, si nos ceñimos al calendario todavía queda un último fin de semana de verano, ya que la estación no termina oficialmente hasta el 22 de septiembre.

Por eso, ¿qué mejor plan que aprovecharlo con una última escapada exprés? Un rincón refrescante, rodeado de naturaleza y con ese punto de aventura que hace que el verano se despida por todo lo alto.

En esta ocasión ponemos rumbo a una piscina natural escondida en la sierra de Albarracín que, sin lugar a dudas, figura entre las mejores opciones para pasar el día de picnic y darse un buen chapuzón.

Hablamos de la Cascada del Molino de San Pedro, en Valdecillo (Teruel), un entorno natural perfecto para disfrutar de una jornada diferente antes de decir definitivamente adiós al verano.

Como suele decirse, "una imagen vale más que mil palabras".

Cascada del Molino de San Pedro. Google Reseñas.

Así es la zona

Es uno de los rincones más fotografiados de la Sierra de Albarracín, y basta con acercarse para entender por qué.

Su principal atractivo es un salto de agua de entre 5 y 12 metros que se precipita sobre una poza de tonos turquesa, en el cauce del río Cabriel. A pocos metros se encuentran, además, los restos del antiguo molino que da nombre al lugar.

El conjunto ofrece una estampa especialmente atractiva, rodeada por un paisaje de gran belleza en el que se mezclan el bosque de ribera, el pinar y rocas calizas tan característicos de la sierra.

Todo ello convierte este punto en un lugar perfecto para hacer una pausa, disfrutar de un picnic y desconectar en plena naturaleza. Siempre respetando el entorno y sin dejar basura, claro está.

Y hay un detalle que lo hace todavía más especial. Desde determinados ángulos es posible pasar casi por detrás del chorro de agua, una perspectiva que convierte la visita en una oportunidad perfecta para sacar buenas fotos y refrescarse de forma diferente.

Cómo llegar

Para llegar a la Cascada del Molino de San Pedro desde Zaragoza, tendrás que poner rumbo a El Vallecillo, en plena Sierra de Albarracín (Teruel). El trayecto en coche dura alrededor de 2 horas y media.

La ruta comienza por la autovía A-23 en dirección a Teruel. Después, hay que tomar la A-1513 hacia El Vallecillo y estar atento al desvío que aparece antes de llegar al municipio.

En este punto, debes seguir la pista TE-V-9122 hasta encontrar el cartel que indica el acceso a la cascada.

La pista está asfaltada, aunque conviene circular con cierta precaución.

En cuanto al aparcamiento, no hay una zona habilitada, siendo habitual dejar el coche en alguno de los huecos amplios junto a la pista o cerca del inicio de la senda.

Asimismo, hacer una escapada a esta cascada puede ser una opción ideal si deseas hacer turismo rural, visitando pueblos encantadores como Albarracín, uno de los más bonitos de España.