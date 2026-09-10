El Gobierno de Aragón y SARGA llegan a un principio de acuerdo y ponen fin a la huelga: subidas salariales y más personal

Efectivos del Infoar durante uno de los incendios ocurridos en la provincia de Huesca durante este verano. DGA

El Gobierno de Aragón y el comité sindical de SARGA han alcanzado un principio de acuerdo que permite suspender la huelga del operativo contra incendios, iniciada el pasado 18 de agosto.

El pacto se alcanzó después de una intensa jornada de negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en la que ambas partes acercaron sus posiciones para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y del dispositivo.

Uno de los principales puntos acordados es un incremento del 10% de los conceptos salariales fijos, correspondientes al salario base y al complemento de convenio, con efectos desde el 1 de enero de 2027.

Además, el Gobierno de Aragón se compromete a consignar presupuestariamente la incorporación de hasta 215 nuevos efectivos al operativo contra incendios a partir del próximo año.

La medida permitirá reforzar la plantilla y aumentar la capacidad de respuesta del dispositivo ante las emergencias, según recoge el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y la representación sindical.

El pacto incluye también una gratificación extraordinaria de 500 euros para el personal del operativo, como reconocimiento al esfuerzo realizado durante una campaña especialmente exigente.

La temporada ha estado marcada por los graves incendios forestales registrados en Aragón durante este verano y por la elevada demanda a la que han tenido que hacer frente los servicios de prevención y extinción.

El acuerdo contempla igualmente la contratación del personal con el 100% de la jornada de trabajo, con el objetivo de reforzar la dedicación del operativo a las labores de prevención y extinción.

La huelga queda suspendida hasta el 15 de noviembre. El principio de acuerdo supone un avance en las negociaciones y abre el camino para tratar de cerrar el conflicto laboral.

El objetivo es continuar mejorando las condiciones de los trabajadores y reforzar un operativo considerado esencial para la protección de la población y del territorio aragonés.

Las negociaciones no quedan, sin embargo, cerradas. Los representantes del Gobierno de Aragón y del comité sindical de SARGA seguirán reuniéndose para abordar otras cuestiones pendientes.

Entre ellas se encuentran la turnicidad y los horarios de trabajo, con el objetivo de garantizar las rotaciones y los relevos del personal.

El primer encuentro para continuar con estas negociaciones se celebrará el próximo 8 de octubre.