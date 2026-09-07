Llega a Jysk la cómoda rebajada más elegante: cuesta 100 euros tras un descuento del 20% y tiene 3 cajones

Pocas cosas resultan más frustrantes que intentar encontrar un mínimo espacio de almacenaje en casa y no dar con la solución.

En hogares compartidos por varias personas, y especialmente cuando hay niños, mantener el orden puede convertirse en todo un reto.

Pero no hace falta gastar una fortuna para ganar espacio y poner un poco de orden. No necesitas hacer reformas ni deshacerte de toda esa ropa que ya no usas, por un precio asequible puedes incorporar una cómoda elegante, práctica y con bastante capacidad.

Hablamos de la cómoda Framlev, disponible en Jysk por 100 euros gracias a una rebaja del 20%. Eso sí, conviene darse prisa, ya que esta oferta no estará disponible por tiempo ilimitado y el producto solo se encuentra en el stock de 42 tiendas de España.

Cómoda Framlev. Jysk.

Así es este mueble

La cómoda apuesta por un diseño limpio y elegante, con el blanco como protagonista y tres amplios cajones que recorren prácticamente todo el frontal.

Los tiradores de color oro, pequeños y redondeados, son otro de sus detalles estrella, aportando a la pieza un discreto contraste y rompiendo la uniformidad del conjunto.

Está fabricada en HDF, melamina y aglomerado, materiales que dan forma a un mueble de líneas rectas y aspecto actual.

Además, su estética minimalista hace que resulte fácil de combinar con distintos estilos de dormitorio sin llamar demasiado la atención. También puede utilizarse como mueble de apoyo en pasillos, salón u otras estancias.

En cuanto a funcionalidad, sus tres cajones incorporan freno y un tope que evita que puedan extraerse accidentalmente, aunque permite retirarlos fácilmente cuando sea necesario.

Así es la cómoda Framlev. Jysk.

Con 80 centímetros de ancho, 73 de alto y 46 de profundidad, tiene un formato compacto que permite ganar espacio de almacenamiento sin ocupar demasiado.

Asimismo, su peso de 33 kilos permite transportarla por dos personas a otras estancias del hogar.

Política de envío y devoluciones

La cómoda Framlev cuelga el cartel de "hasta que se acabe el stock" y, por ahora, solo está disponible en 27 tiendas de la cadena.

Además, no puede comprarse con envío a domicilio, aunque sí está disponible mediante "Click and Collect". Esta modalidad permite la compra online y, posteriormente, se recoge en una tienda física que, en este caso, se puede realizar en hasta 42 tiendas de la marca.

En cuanto a las devoluciones, la cadena cuenta con una política ilimitada. Esto permite devolver la cómoda en cualquier momento, siempre que se encuentre en perfectas condiciones y se presente el ticket de compra.