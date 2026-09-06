Jorge Isiegas abre la puerta grande de Andorra tras hacer frente a un lote sin posibilidad alguna y demostrando estar por encima de este

Isiegas, esta tarde durante el festejo. E. E.

Una corrida concurso, cuatro ganaderías y dos matadores bastaron para reavivar la llama taurina en Andorra (Teruel).

El cartel reunió toros de José Vázquez, El Retamar, Toros de Cortés y Los Maños. Bien presentados en líneas generales, aunque de juego desigual.

Sobresalió el ejemplar de El Retamar, lidiado por Jorge Molina, sustituto de José Fernando Molina.

Jorge Isiegas, de blanco y oro, cortó dos orejas ante los toros de José Vázquez y Toros de Cortés. Dos animales distintos, pero exigentes y con dificultades.

Abrió plaza el de José Vázquez, que fue perdiendo calidad durante la lidia. En el caballo derribó al picador Antonio Romero, trasladado al hospital por una lesión en el hombro.

El toro, que parecía tener problemas de visión, nunca terminó de entregarse. Isiegas estuvo por encima, le ganó terreno y conectó con los tendidos. Tras la estocada, cortó una oreja.

El segundo, de El Retamar, fue el mejor toro de la tarde. Noble, limpio y templado, mostró fuerza en el caballo y pocas complicaciones.

Jorge Molina aprovechó sus virtudes y destacó con el capote. Firmó una faena de buen gusto, con un notable inicio al natural y buenos pasajes por ambos pitones. Una estocada cerró la labor y cortó una oreja.

El tercero, de Toros de Cortés, salió con brío y acudió con decisión al caballo, aunque perdió las manos varias veces.

Isiegas volvió a imponer su oficio en una faena con más torero que toro. El aragonés estuvo firme y supo colocarse para sacar lo poco que tenía el animal. Ajustó distancias y logró muletazos de mérito. Sonó un aviso tras media estocada y el toro cayó poco después.

Cerró la tarde el ejemplar de Los Maños, de buena calidad. Jorge Molina estuvo firme e intentó aprovechar sus condiciones, aunque la faena no alcanzó la dimensión esperada. Tras la estocada sonó un aviso. Silencio.

Así terminó la corrida concurso de Andorra, marcada por la variedad de hierros, la exigencia de algunos toros y la capacidad de los espadas ante las dificultades.

Ficha del festejo:

Andorra (Teruel). Corrida concurso.

José Vázquez, El Retamar, Toros de Cortés y Los Maños.

Jorge Isiegas: oreja y oreja.

Jorge Molina: oreja y silencio.

Incidencias: Antonio Romero fue trasladado al hospital de Alcañiz por lesión en el hombro.