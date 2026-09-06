Aarón Palacio y Emilio de Justo triunfan en Calatayud: salen por la puerta grande y cortan dos orejas por coleta

Aarón Palacio (izquierda) y Emilio de Justo, a hombros. E. E.

Calatayud ha vivido este domingo una tarde marcada por el triunfo de Aarón Palacio y Emilio de Justo en la que Diego Urdiales se fue de vacío tras hacer frente al lote de menos opciones del festejo.

El sol acompañó los primeros compases de la corrida, aunque una tormenta irrumpió al final del segundo toro y condicionó especialmente el inicio de la lidia del tercero.

Emilio de Justo se encontró en su primero con un ejemplar de Tornay con más fuerza que sus dos hermanos anteriores, aunque desentendido de los engaños.

El extremeño puso de su parte para construir la faena y logró dejar buenas tandas sobre la mano derecha. En los compases finales, un fuerte aguacero complicó todavía más la labor.

Tras una buena estocada, paseó una oreja, mientras el toro fue despedido con palmas en el arrastre.

Con el quinto, De Justo firmó un buen recibo capotero. Ante el mejor toro de lo que iba de corrida, pudo expresarse por ambos pitones.

Una buena estocada puso el broche a la faena y le permitió cortar su segunda oreja de la tarde.

La lluvia y el viento acompañaron la salida del tercero, pero el tiempo no frenó a Aarón Palacio. El aragonés recibió al toro con una larga cambiada y dos faroles de rodillas.

Ya con la muleta, el animal comenzó pronto a quedarse corto y a embestir a arreones.

Con el cierraplaza, el toro de mayor trapío del encierro, volvió a mostrarse firme por ambas caras. Destacaron especialmente las tandas sobre la mano derecha, repletas de ligazón y temple.

Cerró por ajustadas manoletinas, poniendo en pie a los tendidos, antes de dejar una estocada certera. Paseó una nueva oreja que le abría la puerta grande.

El primer toro de la tarde fue devuelto tras el primer par de banderillas por su falta de fuerzas. En su lugar salió el primer sobrero, que tampoco ofreció demasiadas posibilidades.

Urdiales trató de buscarle las vueltas, pero apenas pudo robar algún muletazo.

Tampoco tuvo fortuna con el cuarto, que mostró mansedumbre y llegó a salir huyendo del primer encuentro con el caballo. Sin opciones para construir faena, Urdiales volvió a quedarse sin posibilidad de lucimiento.

Ficha del festejo:

Calatayud. Corrida de toros.

Toros de Tornay y Zacarías Moreno.

DIEGO URDIALES: ovación y ovación.

EMILIO DE JUSTO: oreja y oreja.

AARÓN PALACIO: oreja y oreja.