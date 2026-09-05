Conchita, cocinera: "Para que la fideuá de marisco quede sabrosa hay que refreír bien las cabezas de langostino"

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Una buena fideuá no necesita complicarse demasiado.

Con unos buenos ingredientes, un caldo casero y siguiendo unos sencillos pasos, se puede preparar en casa un plato marinero lleno de sabor.

La fideuá es uno de esos platos que siempre apetecen. Especialmente cuando llega el fin de semana y buscamos una receta sencilla, sabrosa y diferente para compartir en familia.

Conchita, community manager de Maximiliana, tiene una versión que apuesta por el marisco y, sobre todo, por un buen caldo casero.

Porque, como ella misma explica, “la gracia de la fideuá está en el caldo”. Y ahí está precisamente uno de los secretos de esta receta.

Para prepararla se necesitan cebolla, ajos, pimiento rojo, chipirones, gambones o langostinos, tomate, vino blanco, pimentón de la Vera, aceite de oliva y fideos de fideuá, "de los que tienen agujero".

El marisco se puede adaptar al gusto y al bolsillo: unas cigalas, por ejemplo, harán que el resultado sea todavía más especial.

El secreto de una buena fideuá

Antes de empezar con la fideuá hay que preparar el caldo.

Conchita recomienda refreír bien las cabezas del marisco en aceite para aprovechar todo su sabor. Después se añaden un puerro, una zanahoria y un par de hojas de laurel, se cubre con agua y se deja cocer durante unos 20 minutos.

Conchita preparando la fideuá de marisco. Youtube

Mientras tanto, llega el momento de preparar el sofrito. En la paella (Conchita recuerda que este es el nombre correcto del recipiente) se pone un buen chorro de aceite de oliva y se añaden tres ajos, la cebolla y el pimiento rojo. Se cocina todo hasta que la cebolla quede tierna.

A continuación se incorporan los chipirones, que deben quedar bien refritos. Después llega el pimentón de la Vera, pero solo durante unos segundos para evitar que se queme. Se añade el tomate frito y un pequeño chorrito de vino blanco, dejando que el alcohol se evapore.

El truco para que los fideos queden perfectos

Este paso es importante. Los fideos también deben refreírse antes de añadir el caldo. Conchita les da unas vueltas en la paella y, cuando están listos, incorpora el caldo de marisco.

La fideuá debe cocer aproximadamente 15 minutos, aunque el punto de los fideos será el que marque el tiempo exacto. Y hay otro detalle fundamental: los langostinos se incorporan al final.

Cuando falten unos 3 o 5 minutos para terminar la cocción, se colocan los langostinos sobre los fideos. De esta manera se hacen con el propio hervor y quedan mucho más jugosos.

El resultado es una fideuá casera, llena de sabor y con todo el gusto del marisco, perfecta para llevar a la mesa directamente en la paella y disfrutarla sin complicaciones.

Receta paso a paso

Seguir la receta con el video de Conchita es bastante sencillo, de todas formas dejamos por aquí el paso a paso: