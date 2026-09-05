Conchita, cocinera: "Para que la fideuá de marisco quede sabrosa hay que refreír bien las cabezas de langostino"
Esta receta de fideuá es fácil de seguir y queda perfecta.
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- Total: 1 h
- Comensales: 4
Una buena fideuá no necesita complicarse demasiado.
Con unos buenos ingredientes, un caldo casero y siguiendo unos sencillos pasos, se puede preparar en casa un plato marinero lleno de sabor.
La fideuá es uno de esos platos que siempre apetecen. Especialmente cuando llega el fin de semana y buscamos una receta sencilla, sabrosa y diferente para compartir en familia.
Conchita, community manager de Maximiliana, tiene una versión que apuesta por el marisco y, sobre todo, por un buen caldo casero.
Porque, como ella misma explica, “la gracia de la fideuá está en el caldo”. Y ahí está precisamente uno de los secretos de esta receta.
Para prepararla se necesitan cebolla, ajos, pimiento rojo, chipirones, gambones o langostinos, tomate, vino blanco, pimentón de la Vera, aceite de oliva y fideos de fideuá, "de los que tienen agujero".
El marisco se puede adaptar al gusto y al bolsillo: unas cigalas, por ejemplo, harán que el resultado sea todavía más especial.
El secreto de una buena fideuá
Antes de empezar con la fideuá hay que preparar el caldo.
Conchita recomienda refreír bien las cabezas del marisco en aceite para aprovechar todo su sabor. Después se añaden un puerro, una zanahoria y un par de hojas de laurel, se cubre con agua y se deja cocer durante unos 20 minutos.
Mientras tanto, llega el momento de preparar el sofrito. En la paella (Conchita recuerda que este es el nombre correcto del recipiente) se pone un buen chorro de aceite de oliva y se añaden tres ajos, la cebolla y el pimiento rojo. Se cocina todo hasta que la cebolla quede tierna.
A continuación se incorporan los chipirones, que deben quedar bien refritos. Después llega el pimentón de la Vera, pero solo durante unos segundos para evitar que se queme. Se añade el tomate frito y un pequeño chorrito de vino blanco, dejando que el alcohol se evapore.
El truco para que los fideos queden perfectos
Este paso es importante. Los fideos también deben refreírse antes de añadir el caldo. Conchita les da unas vueltas en la paella y, cuando están listos, incorpora el caldo de marisco.
La fideuá debe cocer aproximadamente 15 minutos, aunque el punto de los fideos será el que marque el tiempo exacto. Y hay otro detalle fundamental: los langostinos se incorporan al final.
Cuando falten unos 3 o 5 minutos para terminar la cocción, se colocan los langostinos sobre los fideos. De esta manera se hacen con el propio hervor y quedan mucho más jugosos.
El resultado es una fideuá casera, llena de sabor y con todo el gusto del marisco, perfecta para llevar a la mesa directamente en la paella y disfrutarla sin complicaciones.
Receta paso a paso
Seguir la receta con el video de Conchita es bastante sencillo, de todas formas dejamos por aquí el paso a paso:
Ingredientes
Ingredientes
- Cebolla
- 3 dientes de ajo
- Pimiento rojo
- Chipirones
- Gambones y/o langostinos
- Tomate frito
- Vino blanco
- 1 cucharadita de pimentón de la Vera
- 300-350 g de fideos
- Aceite de oliva
- Cabezas del marisco
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 2 hojas de laurel
Paso 1
Prepara el caldo: Refreír las cabezas de los gambones o langostinos en aceite. Añade un puerro, una zanahoria y dos hojas de laurel. Cubre con agua y deja cocer durante 20 minutos. Cuela y reserva.
Paso 2
Haz el sofrito: En la paella, añade un buen chorro de aceite de oliva. Incorpora 3 ajos, cebolla y pimiento rojo y sofríe hasta que la cebolla esté tierna.
Paso 3
Añade los chipirones. Incorpora los chipirones y rehógalos bien. También puedes utilizar anillas de calamar.
Paso 4
Incorpora el pimentón y el tomate. Añade una cucharadita de pimentón de la Vera, dale unas vueltas rápidas para que no se queme y agrega el tomate frito.
Paso 5
Echa el vino blanco. Añade un pequeño chorrito de vino blanco y deja que se evapore el alcohol.
Paso 6
Refreír los fideos. Incorpora los fideos de fideuá y dales unas vueltas en el sofrito. Este paso es importante para que queden bien.
Paso 7
Añade el caldo. Vierte el caldo de marisco y deja cocer durante unos 15 minutos, comprobando el punto de los fideos.
Paso 8
Incorpora los langostinos. Cuando falten 3-5 minutos, coloca los langostinos por encima. Así se harán con el propio hervor y quedarán jugosos.
Paso 9
Deja reposar y sirve. Cuando los fideos estén en su punto, retira del fuego y deja reposar unos minutos. ¡Y a disfrutar de la fideuá!