La feria medieval ideal para visitar el 25 de septiembre: mercadillo, recreaciones, música y espectáculos de fuego

Durante tres días, Jaca dejará atrás el siglo XXI y volverá al medievo.

Las calles, plazas y monumentos de su casco histórico se convertirán en el escenario de otra época, con caballeros, mercados, combates, música y recreaciones históricas.

La ciudad oscense prepara una nueva edición de Jaca, Reino y Leyenda, una celebración que recupera uno de los capítulos más importantes de la historia de Aragón y que este año volverá a llenar la localidad de ambiente medieval del 25 al 27 de septiembre.

No es una feria medieval al uso. La propuesta parte de la propia historia de Jaca y, especialmente, del papel que tuvo la ciudad en los orígenes del Reino de Aragón y de la dinastía de los Ramírez.

Durante todo el fin de semana, el patrimonio jacetano se convertirá en parte de la recreación para acercar al público a los siglos XI y XII de una manera mucho más visual y entretenida.

Un viaje al nacimiento del Reino de Aragón

Jaca fue la primera capital del Reino de Aragón.

En ese pasado se inspira una celebración que busca que la historia no se quede únicamente en los libros. La recreación combina divulgación y espectáculo para recuperar algunos de los episodios vinculados a la familia real aragonesa y a la consolidación de la ciudad como centro político y religioso.

Feria medieval en Jaca. M.Ballarin

El programa de Jaca, Reino y Leyenda 2026 volverá a llenar las calles de recreaciones históricas teatralizadas, representaciones, desfiles, justas y combates medievales.

También habrá un mercado artesanal, conciertos, pasacalles, espectáculos de fuego, conferencias y actividades pensadas para todos los públicos.

La idea es que el visitante no se limite a contemplar una sucesión de puestos y espectáculos, sino que pueda recorrer Jaca mientras descubre cómo era la ciudad en uno de los momentos clave de su historia.

Un mercado medieval y mucho más

Uno de los grandes atractivos será el mercado medieval, que volverá a instalarse en el casco histórico.

A su alrededor se desarrollará buena parte de la ambientación, con personajes, escenas y actividades que ayudarán a recrear ese viaje al pasado.

Pero la programación no se quedará en las tres jornadas de septiembre.

La organización ha preparado también actividades previas para ir calentando motores, entre ellas charlas, conferencias, encuentros relacionados con la novela histórica y propuestas educativas para acercar la historia a los más jóvenes.

El horario concreto de cada actividad aún no ha sido publicado, pero el Ayuntamiento ha anunciado que se dará a conocer próximamente.

Además, Jaca ya ha comenzado esa cuenta atrás. El pasado 1 de septiembre la Calle Mayor acogió 'Presagio', una representación teatral inspirada en la familia de Sancho Ramírez que convirtió durante unas horas el centro de la ciudad en un escenario del siglo XI.

Fiesta de Interés Turístico

En apenas unas ediciones, Jaca, Reino y Leyenda se ha convertido en una de las grandes citas de recreación histórica de Aragón.

El evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2025, un reconocimiento que refleja la dimensión que ha adquirido la celebración.

Además, cada año aumenta la participación de vecinos, asociaciones culturales y grupos de recreación. Esa implicación es precisamente una de las claves para transformar durante un fin de semana el centro de Jaca en una auténtica ciudad medieval.

Con esta celebración se busca también atraer visitantes al Pirineo fuera de los meses de mayor actividad turística. Por eso, septiembre se convierte en el momento perfecto para descubrir Jaca de una forma diferente, con su patrimonio como protagonista y la historia como hilo conductor.

Así que quienes quieran hacer una escapada diferente este otoño ya pueden marcar una fecha en el calendario: del 25 al 27 de septiembre, Jaca vuelve a ser Reino.