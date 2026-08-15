El restaurante donde paran a comer Antonio Resines o Bertín Osborne: 28 años de historia y una larga lista de premios

Montaje de Antonio Resines y Bertín Osborne y el restaurante de El Foro. Canva.

Hay quienes cruzan las puertas de un restaurante atraídos por su carta. Otros lo hacen por su ubicación, por costumbre o por las recomendaciones de quienes ya han estado allí.

Y también están quienes piensan que, si un lugar ha sido elegido por los famosos, será por algo. Y es que, bien lo advierte el refranero popular, "cuando el río suena... agua lleva".

Un buen ejemplo de ello es el restaurante El Foro, situado en la calle Eduardo Ibarra, en la zona de La Romareda, en Zaragoza.

Un establecimiento que, a lo largo del tiempo, ha recibido a personalidades de la talla de Bertín Osborne, Antonio Resines o Víctor Küppers, entre otros.

Hace apenas unos meses, el restaurante presumía en redes de una visita muy especial. Se trata de Víctor Küppers, experto en psicología positiva, con quien compartieron una fotografía acompañada de un cariñoso mensaje.

"Hemos tenido una visita muy TOP en El Foro, gracias por venir a disfrutar con nosotros! Te esperamos de vuelta cuando quieras", escribían.

Ese mismo mes de mayo recibieron a otro invitado "de lujo", como ellos mismos lo definieron en redes. Se trataba de Bertín Osborne, con quien incluso bromearon: "Prometemos que no lo hicimos ponerse a cantar (aunque ganas no faltaban). Gracias por la visita..aquí tienes tu casa!".

Y no fue el único rostro conocido que pasó por el restaurante en primavera.

En abril, Antonio Resines hizo una parada en la capital aragonesa durante su viaje a Calanda, donde acudió para protagonizar la Rompida de la Hora en Semana Santa.

La visita del mítico actor también quedó inmortalizada en redes, donde el restaurante quiso agradecerle el gesto: "Muchas gracias Antonio por habernos visitado ha sido todo un placer...te esperamos de vuelta", compartieron.

De hecho, entre los restaurantes que visitó este popular actor destaca El Cachirulo, un increíble establecimiento con una capacidad total para 1.000 comensales ubicado en la carretera de Logroño.

Antonio Resines, Bertin Osborne y Victor Küppers en el restaurante El Foro. @restauranteelforo

Un restaurante laureado en Zaragoza

Con las puertas abiertas desde 1998, El Foro se ha ganado un lugar destacado en la gastronomía zaragozana, avalado por una larga lista de premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Entre los más destacados figuran premios como Mejor Restaurante de Zaragoza (2017-2018), Mejor Plato de Ternasco de Aragón (2018), Mejor Restaurante con Alimentos de Aragón (2018) y Mejor Menú Temático (2019).

Ellos mismos definen su propuesta como "cocina de autor con toques clásicos en la que se entremezcla con Show Cooking en sala, volviendo la importancia de hacer cocina delante del cliente, una cocina que apuesta por el producto de cercanía y de calidad".

Al frente de los fogones está Pedro Antonio Martín, jefe de cocina y profesional con más de 35 años de experiencia. Su trayectoria se refleja en una propuesta que pone el producto y la cocina en primer plano.

Para grupos de más de 10 comensales, el restaurante ofrece un menú cerrado. También cuenta con un menú de mediodía de martes a viernes por 23 euros, mientras que los fines de semana y festivos el precio es de 30 euros.

La carta, por su parte, ofrece una amplia variedad de opciones: entrantes, arroces desde 18 euros, recomendaciones del chef y principales como ternasco asado, rape, solomillo o lubina, entre otras propuestas.

Aunque por el momento permanecen cerrados por vacaciones hasta el 25 de agosto, es uno de esos restaurantes zaragozanos que tener marcados en el mapa para disfrutar de una cocina de raíz aragonesa.