Carlos, oftalmólogo: "Si después del eclipse notas una mancha oscura que no te deja ver bien, es un signo de alarma"

España vivió el pasado miércoles 12 de agosto un momento para el recuerdo.

Tras el éxito general que este fenómeno tuvo en zonas como Aragón, uno de los puntos privilegiados para contemplar el eclipse al 100 %, el foco de atención ha cambiado.

El evento reunió a más de 16.500 personas en los distintos puntos de observación oficiales de la comunidad. Ahora, sin embargo, el interés se ha trasladado de puentes, polígonos y descampados a las consultas médicas.

Una preocupación que, en el caso de la comunidad aragonesa, ya se ha traducido en alrededor de una treintena de consultas médicas al servicio del 061.

En este sentido, seguir las recomendaciones de los especialistas y conocer los síntomas ante posibles problemas de visión cobra especial importancia.

Entre ellas destaca la del doctor especializado en oftalmología Carlos Vergés, quien, en un vídeo de @areaoftalmologicavanzada, advierte de los peligros oculares de una mala praxis a la hora de observar un eclipse solar.

En concreto, alerta de síntomas como la irritación constante, la visión nublada y, sobre todo, la aparición de manchas oscuras en la zona central del campo visual.

"Si después de ver el eclipse solar tienes alguna molestia en los ojos, sensación de irritación o de ver un poquito más borroso y, sobre todo, si notas en el campo visual central mirando recto una mancha oscura que incluso no te deja ver bien, es un signo de alarma", afirma.

Más allá de haber utilizado gafas homologadas (ISO 12312-2), otro de los aspectos que conviene tener en cuenta es cuándo pueden comenzar a aparecer estos problemas oculares. Y es que las molestias no tienen por qué manifestarse de forma inmediata.

"Los síntomas pueden aparecer en las horas posteriores, incluso dentro de las primeras 24 horas, y no necesariamente son inmediatos", señala.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, la recomendación no es otra más que actuar cuanto antes y consultar con un especialista.

"Acude a un centro oftalmológico para que te hagan una revisión y ver cómo tienes la mácula", concluye.

Los expertos coinciden

Cogiendo el testigo del doctor Vergés, desde 'Doctoralia', blog médico especializado, van más allá determinando que "los síntomas comienzan a hacerse evidentes entre 4 y 12 horas después de la exposición".

De igual modo, los peligros oculares que pueden surgir tras observar un eclipse solar sin la protección adecuada son:

Visión borrosa y metamorfopsia (distorsión de la percepción visual).

(distorsión de la percepción visual). Escotoma central . Según afirman, este se manifiesta como una "mancha oscura, una sombra o un 'agujero' persistente justo en el centro del campo visual". Además, conviene diferenciarlo de las manchas flotantes comunes que todos hemos sufrido alguna vez ya que "el escotoma no se mueve con el ojo, sino que permanece fijo en el eje central de la mirada".

. Según afirman, este se manifiesta como una "mancha oscura, una sombra o un 'agujero' persistente justo en el centro del campo visual". Además, conviene diferenciarlo de las manchas flotantes comunes que todos hemos sufrido alguna vez ya que "el escotoma no se mueve con el ojo, sino que permanece fijo en el eje central de la mirada". Mala percepción de los colores.

Ante cualquier duda o aparición de síntomas después de un evento astronómico de esta categoría lo más consecuente y recomendable es acudir a un especialista.