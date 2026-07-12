La feria medieval ideal para visitar a partir del 24 de julio: desde puestos artesanos hasta recreaciones históricas

Hay lugares que parecen hechos para viajar en el tiempo, y pocos escenarios resultan tan especiales para una feria medieval como un municipio que conserva intacta la esencia de aquella época.

Es el caso de la Feria Medieval de Daroca, una cita anual que llena sus calles de músicos, recreacionistas, juglares y artesanos, transformando la localidad en uno de los rincones más singulares de Aragón durante todo un fin de semana.

La celebración tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de julio en la Calle Mayor, la principal arteria de Daroca y una de las calles medievales más emblemáticas de España, que volverá a convertirse en el escenario perfecto para este viaje al pasado.

Además, la edición de 2026 será especialmente significativa.

Tal y como recoge la web agendamedieval.com, la Feria Medieval de Daroca alcanza su 25.ª edición, un hito que la sitúa entre las celebraciones medievales más veteranas de Aragón.

Montaje de la feria medieval de Daroca recreacioneshistoricasaragon.com

Qué esperar de la feria medieval de Daroca

Basta con cruzar la Calle Mayor para dejar atrás el siglo XXI.

Durante tres días, Daroca cambiará la tecnología, los coches y el asfalto por la historia, convirtiendo sus calles en un gran escenario medieval repleto de vida.

A lo largo del recorrido se instalarán puestos de artesanía, comercio, alimentación, restauración y atracciones infantiles. Bajo los toldos de los puestos, artesanos y mercaderes ofrecerán desde piezas de joyería hasta productos de la gastronomía tradicional.

Más allá de su mercado, se espera la presencia de dulzaineros, trovadores, juglares, malabaristas, saltimbanquis, actores, halconeros y contadores de historias.

La programación también rescatará algunos de los episodios más conocidos de la historia local.

Entre ellos, son habituales las representaciones de la leyenda de la Morica Encantada, la guerra de los Pedros o la entrada triunfal del rey Pedro IV en Daroca para concederle el título de ciudad.

Feria medieval Daroca recreacioneshistoricasaragon.com

Y, como no podía ser de otra forma, la música de los trovadores y juglares acompañará a los vecinos y curiosos siendo la banda sonora de la feria.

Así es Daroca

Daroca conquista desde mucho antes de cruzar sus puertas.

Su imponente silueta medieval, rodeada por una de las murallas mejor conservadas de España, deja claro que se trata de uno de esos pueblos aragoneses que rezuman historia.

La localidad invita a perderse entre calles empedradas, plazas con encanto y casas de piedra que conservan la esencia de un pasado que comenzó hace más de mil años.

Su gran joya son los 114 torreones repartidos a lo largo de cuatro kilómetros de muralla, aunque el recorrido también conduce hasta monumentos como la Colegiata de Santa María, los imponentes portales de acceso o los antiguos palacios señoriales que recuerdan la importancia que tuvo la ciudad en el Reino de Aragón.

No es casualidad que, por esto y por mucho más, Daroca fuera declarada Conjunto Histórico-Artístico.

Vistas de Daroca Turismo de Aragón

Lo que queda claro es que es uno de esos municipios que convierten cualquier visita en una auténtica inmersión en la Edad Media.