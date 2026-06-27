El pueblo español perfecto para recorrer a pie: rodeado de naturaleza y con una piscina natural de aguas cristalinas

Beceite es uno de los pueblos más bonitos de la comarca del Matarraña.

Es una zona conocida como la "Toscana española" por sus paisajes de olivos, viñedos, montañas y pueblos de piedra.

Aquí viven apenas unos 500 habitantes durante el año, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, pero en verano el pueblo cobra vida.

Son muchos los que acuden en busca de naturaleza, senderismo y un baño en aguas cristalinas.

Y es que no hace falta irse a la costa para combatir el calor.

Beceite

Beceite se ha convertido en uno de los destinos más populares del verano gracias a sus piscinas naturales, sus rutas entre montañas y un casco histórico que se puede recorrer tranquilamente a pie.

Situado en la comarca del Matarraña, este municipio conserva su trazado medieval y un importante patrimonio ligado al agua.

Fuente de la Rabosa, Beceite. Google

Durante siglos, el río Matarraña impulsó molinos y fábricas de papel, una actividad que marcó el desarrollo económico del pueblo.

Hoy, ese mismo río es su principal atractivo turístico.

El principal reclamo de Beceite está a pocos minutos del casco urbano.

Se trata de El Parrizal, una de las rutas de senderismo más conocidas de Aragón.

El recorrido discurre junto al río Matarraña y atraviesa pasarelas de madera hasta llegar a Los Estrechos, un desfiladero con paredes de hasta 60 metros de altura y apenas metro y medio de separación en algunos puntos.

La ruta principal es de unos 9 kilómetros entre ida y vuelta y tiene una dificultad baja, pero siempre hay que ir preparado.

El Parrizal de Beceite.

Es importante llevar buen calzado, ropa cómoda y avituallamiento; sobre todo agua abundante para estar bien hidratado.

Quienes prefieran un plan más relajado pueden acercarse a La Pesquera, una sucesión de pozas naturales donde el agua destaca por su transparencia.

Es uno de los lugares más frecuentados durante el verano, por lo que conviene llegar a primera hora.

Turismo regulado

El éxito del destino también ha obligado a tomar medidas para proteger el entorno.

La Ruta de las Pasarelas del Parrizal cuenta con aforo limitado y es necesario reservar entrada durante gran parte del año.

El acceso incluye un seguro para el visitante y, en temporada alta (del 16 de junio al 14 de septiembre), el precio general es de 12 euros por adulto.

Los niños de 6 a 11 años pagan 3 euros y los menores de 6 años entran gratis.

Plan perfecto

Para un plan perfecto en la localidad podrías dedicar la mañana a recorrer El Parrizal, comer en alguno de los restaurantes del pueblo y reservar la tarde para bañarse en las pozas de La Pesquera.

Después solo queda pasear por el casco histórico, cruzar sus puentes de piedra y descubrir algunos de los edificios que recuerdan el pasado papelero de la localidad.

Además, Beceite es una buena base para visitar otros pueblos del Matarraña como Valderrobres, Calaceite o Cretas, todos a pocos kilómetros.