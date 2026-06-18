El pueblo ideal para comer pintxos y recorrer a pie paisajes divinos: con 2.500m de arena fina y aguas cristalinas

Cuando se trata de veranear, los aragoneses tienen claras sus preferencias. Salou, Cambrils o Peñíscola se alzan en la cúspide de las elecciones en lo que al Mediterráneo se refiere.

No obstante, si hablamos del norte, Zarautz es uno de esos destinos que, gracias a su oferta culinaria, su impresionante playa y su cercanía de grandes ciudades como Zaragoza, se alza como favorita.

Y es que, como advierte el refranero español, "cuando el río suena, agua lleva".

Zarautz, la joya gastronómica del Cantábrico. Imagen generada con IA

2.500 metros de arena dorada y fina

La playa de Zarautz presume de ser el arenal más extenso del País Vasco. Sus 2,5 kilómetros de arena fina y dorada la convierten en uno de los grandes tesoros de la costa vasca.

Frente a ella se extiende el mar Cantábrico, conocido por su fuerza y su constante oleaje. No es casualidad que Zarautz se haya convertido en uno de los destinos favoritos para los amantes del surf.

A pie de playa se encuentra otro de los grandes atractivos de la localidad: su paseo marítimo. Con más de 1,3 kilómetros de longitud, recorre todo el litoral entre terrazas, miradores y esculturas, ofreciendo un lugar perfecto para pasear, tomar algo y disfrutar de las vistas.

En cuanto a servicios, la playa cuenta con todo lo necesario para pasar una jornada cómoda. Dispone de duchas, aseos, servicio de socorrismo, alquiler de sombrillas y hamacas, además de escuelas y establecimientos donde alquilar material de surf.

¿Dónde comer en Zarautz?

Después de un baño en el mar o una jornada disfrutando de las olas, toca reponer fuerzas. Y en eso, Zarautz también juega en primera división gracias a su rica oferta gastronómica.

El restaurante de Arguiñano es, sin duda, uno de los grandes emblemas de la localidad. Sin embargo, también sirve como reclamo para descubrir otros establecimientos con menor fama pero igualmente recomendables.

Entre ellos destaca Kirkilla Enea, que ensalza el producto local con propuestas de inspiración vanguardista. Los amantes de la parrilla tienen una cita ineludible en Gure Txokoa, mientras que, a escasos metros de la playa, Masta conquista paladares con su propuesta vasco-navarra, reconocida además por la guía Michelin.

Ahora bien, si hay un auténtico protagonista gastronómico en Zarautz, ese es el universo de los pintxos.

Para iniciar una ruta de tapeo, la taberna Euskalduna es una apuesta segura gracias a especialidades como la carrillera o el bacalao. También destaca Salegi, un referente para quienes buscan elaboraciones más creativas y cuidadas.

La ruta continúa en Naparrak, un clásico de la Plaza Barren que figura habitualmente entre los mejores bares de pintxos de Zarautz. Y para cerrar el recorrido, Bordatxo Berria ofrece una combinación difícil de rechazar: pintxos de calidad, raciones generosas y precios más que razonables.

¿Cómo llegar?

Como mencionábamos anteriormente, para los aragoneses el viaje a Zarautz merece la pena. Desde la capital aragonesa, el trayecto dura aproximadamente 2 horas y 50 minutos por la AP-68 y la AP-15, lo que permite llegar cómodamente en una mañana o una tarde.

Desde Huesca, el tiempo de viaje es muy similar, con una duración aproximada de 3 horas y 10 minutos a través de la A-21. Por su parte, quienes salgan desde Teruel deberán dirigirse primero hacia Zaragoza para enlazar con la A-68 y continuar su ruta hasta la costa guipuzcoana.