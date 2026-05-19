Aurelio Rojas es médico y trabaja como cardiólogo: "Para dormir mejor, come uno o dos kiwis 1 hora antes de acostarte"

El kiwi no solo es conocido por ayudar al tránsito intestinal.

Según especialistas en cardiología, comer una o dos piezas aproximadamente una hora antes de acostarse puede convertirse en un gran aliado para descansar mejor.

En un momento en el que dormir bien se ha vuelto un problema habitual, este tipo de hábitos respaldados por expertos cobra cada vez más importancia.

Según datos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, más de 4 millones de personas padecen insomnio crónico en España.

En este sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como @doctorrojass, anima a incorporar el kiwi en tu rutina nocturna para incitar el sueño: "Las personas que toman esta fruta antes de ir a la cama se duermen un 50% más rápido".

Además, asegura que el efecto del kiwi sobre el sueño está "casi al mismo nivel que muchos fármacos que utilizamos para dormir".

¿Por qué el kiwi ayuda a dormir mejor?

"Contiene grandes dosis de serotonina, una de las principales hormonas que ayudan a regular el ciclo del sueño", explica el cardiólogo.

La serotonina, conocida popularmente como la "hormona de la felicidad", influye directamente en el estado de ánimo y en la sensación de bienestar. Pero también desempeña un papel clave en el descanso, ya que actúa como precursora de la melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo de sueño y vigilia.

A esto se suma que el kiwi es una fruta "extremadamente rica en vitamina C y carotenoides", dos compuestos con propiedades antiinflamatorias que, según el doctor Rojas, ayudan a mejorar tanto la cantidad como la calidad del sueño.

La combinación de todos estos elementos favorece un descanso más profundo, prolongado y reparador.

Eso sí, el especialista insiste en que este hábito debe entenderse como un apoyo natural dentro de una buena rutina de descanso.

"Si eres una de esas personas a las que les cuesta quedarse dormida, descansa mal, está hasta arriba de estrés, o simplemente prefieres utilizar algo natural y saludable en vez de tomar tanta medicación, prueba a tomar uno o dos kiwis una hora antes de irte a la cama", concluye el médico.

Estudios sobre la efectividad del kiwi en el sueño

Como ocurre con muchos consejos relacionados con la nutrición y la alimentación, no todas las personas reaccionan igual.

Lo que funciona para una persona puede no tener el mismo efecto en otra, por lo que siempre es importante escuchar al propio cuerpo.

Sin embargo, un estudio publicado en el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, titulado ‘Efecto del consumo de kiwis sobre la calidad del sueño en adultos con problemas de sueño’, analizó cómo influía esta fruta en distintos aspectos del descanso, como el tiempo para conciliar el sueño, su duración y su calidad.

Las conclusiones coincidieron con las indicaciones del doctor Rojas: consumir dos kiwis una hora antes de acostarse ayudaba a dormirse entre un 42% y un 50% más rápido.

Incluir el kiwi en tu rutina nocturna

Más allá de la cantidad recomendada por los expertos, desde Kiwi Atlántico también animan a incorporar esta fruta en la rutina nocturna de forma sencilla y ligera, por ejemplo en smoothies acompañados de yogur.

Además, recuerdan que el kiwi puede resultar todavía más efectivo si se combina con hábitos que favorezcan la relajación antes de dormir, como reducir el uso de pantallas y optar por actividades más tranquilas, como leer o meditar.

A todo ello se suma la importancia de mantenerse bien hidratado durante el día, ya que una correcta hidratación también puede contribuir a mejorar la calidad del sueño y reducir los despertares nocturnos.