Miguel es psicólogo y experto en ansiedad: "Para bajar la ansiedad, come 2 puñados de arándanos con 100 gr de kéfir"

La ansiedad y el estrés son problemas que afectan crónicamente entre al 6,7% y al 12,6% de la población española.

Además, según datos facilitados por el propio Ministerio de Sanidad, más del 70% de españoles ha sufrido los síntomas de ambos en algún momento del último año.

Como se dice popularmente, la ansiedad "es el pan de cada día". No obstante, que sea uno de los problemas de salud mental más comunes de atención primaria, no significa que no la podamos intentar combatir con trucos y consejos de profesionales.

Voces expertas como Miguel, psicólogo sanitario y especialista en ansiedad, cobran especial importancia a la hora de intentar 'tomar cartas en el asunto'.

Además de los consejos típicos como dormir bien, reconocer y reemplazar los pensamientos o, en casos extremos, acudir a un profesional, tanto Miguel como fuentes gubernamentales como la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) aconsejan "comer alimentos saludables" para mejorar su afección.

En este sentido, Miguel desvela a través de sus redes sociales (@miguelpsicologoansiedad) una fruta con efectos muy beneficiosos a la hora de reducir los niveles de ansiedad.

"Esta fruta son los arándanos", afirma el especialista, añadiendo que se trata de la "mejor fruta para combatir la ansiedad, el miedo, el pánico y la angustia".

Un cuenco con arándanos. iStock

Los arándanos son un alimento rico en antioxidantes, que reducen el estrés oxidativo y la inflamación cerebral, vitamina C y E, flavonoides y ácido cafeico, mejorando la función cognitiva y protegiendo a las neuronas durante periodos de estrés y ansiedad.

Entre sus principales efectos, el profesional enumera cualidades como "sensación de calma y tranquilidad, reduce la inflamación, mejora tu microbiota intestinal, reduce el estrés, los síntomas de agotamiento y mejora la calidad del sueño".

Truco para reducir los niveles de ansiedad

"Un truco para bajar aún más tu ansiedad, coge 2 puñados de arándanos y échalos con 100 gramos de kéfir", sostiene el experto.

El hecho cierto es que hay diversos estudios preliminares (Foster & Neufeld, 2013) apuntando a que ciertos alimentos fermentados, como el kéfir, pueden tener un impacto positivo en el bienestar emocional.

"Esto se debe a que el intestino y el cerebro se comunican a través de diversos mecanismos conocidos como el eje intestino-cerebro", explican desde el blog de Danone. Por lo que, mantener una microbiota sana, principal atributo del kéfir, puede estar relacionado con adaptarse mejor ante situaciones de presión.

"Haz esto todos los días y notarás sus beneficios", concluye Miguel.

#psicologoonline #ataquedepanico #eeuu #españa ♬ sonido original - MiguelPsicologoAnsiedad @miguelpsicologoansiedad Mejor fruta para combatir la ansiedad, el miedo, el pánico y la angustia. Esta fruta es rica en antioxidantes y vitamina C, y ayuda a generar una sensación de calma y tranquilidad en el cuerpo. También reduce la inflamación, mejora la microbiota intestinal y baja los niveles de estrés. Muchas personas notan menos agotamiento, mejor descanso y una mejor calidad de sueño. Estoy hablando de los arándanos. Consumidos de forma regular pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Un truco sencillo: toma dos puñados de arándanos y mézclalos con unos 100 gramos de kéfir. Hazlo a diario y con el tiempo notarás sus beneficios. Eso sí, la ansiedad no se soluciona solo con la alimentación. Estos hábitos ayudan, pero para salir de la ansiedad de raíz es importante entenderla y, si es necesario, acudir a un psicólogo. #ataquedeansiedad

En definitiva, mezclar los beneficios cerebrales que aportan los arándanos con tener una flora intestinal sana gracias al kéfir puede ayudarte, y mucho, a reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Eso sí, sin perder de vista las proporciones: 200 gramos de kéfir y dos puñados de arándanos.