Noemí, diagnosticada con autismo en la adultez: "Es una terapia muy cara, no hay economía que lo aguante"

Noemí Navarro en el canal de Youtube de Somos Estupendas. @somos.estupendas

En España, se estima que unas 450.000 personas tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta cifra representa aproximadamente el 1% de la población. De ellas, alrededor del 35% son adultas, según datos proporcionados por quironsalud.com.

Aun así, especialistas en psicología clínica como la doctora Cristina Sanz, afirman que el número real de mayores con autismo sin diagnosticar es mucho mayor.

Ejemplo de ello es Noemí Navarro, diagnosticada con autismo en la edad adulta, la cual comparte los retos y su proceso personal en el canal de YouTube @somos.estupendas.

Su historia

"El autismo llegó a mi vida cuando a mi hijo pequeño, Mateo, le diagnosticaron TEA con apenas un año y medio o dos", explica Noemí.

A partir de ese momento, comenzó a informarse en profundidad sobre el trastorno y todo lo que lo rodea.

Tiempo después, el 2 de abril de 2021 (Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo), organizó una serie de directos en su cuenta de Instagram @noemimisma, donde crea contenido.

En ellos entrevistó a Sara, una mujer plenamente funcional que había recibido un diagnóstico de autismo a los 40 años.

"Me voló la cabeza. Dije: 'No puede ser', porque para mí ella es completamente funcional", afirma Noemí, activando todas las alarmas y decidiendo acordar una evaluación de su caso.

No sería hasta finales de julio de ese mismo año cuando recibió la confirmación oficial de todas sus sospechas.

Aunque se negó a recibir terapia en un principio, el diagnóstico le ayudó a comprender muchas cosas.

Entendió que el profundo agotamiento que sentía tras socializar no era debilidad, sino el enorme esfuerzo mental que hacía para adaptarse a las situaciones sociales. También le permitió identificar el origen de su autoexigencia.

Retos

Uno de los aspectos que más preocupa a Noemí es el infradiagnóstico del autismo en mujeres. Según explica, durante años los estudios, las referencias culturales e incluso las representaciones en películas y series se han centrado casi siempre en los hombres.

"Lo que pasa es que siempre se ha estudiado hacia los chicos. Las películas, las referencias, las series… siempre son chicos", afirma.

Esa falta de visibilidad ha provocado que muchas niñas autistas pasen desapercibidas, especialmente porque encajan con facilidad en el estereotipo social de la “niña buena”.

"Una niña autista es muy reservada, es una niña que le encanta estudiar, es calladita. Entonces claro, socialmente es: 'Qué buena es esta niña'", asegura.

Sin embargo, detrás de ese comportamiento suele haber un gran esfuerzo de adaptación. Muchas niñas aprenden desde pequeñas a imitar conductas sociales para intentar encajar y no llamar la atención.

"El desgaste energético que a ti te conlleva imitar al que tienes enfrente [...] te va a dejar baldada", afirma.

Para Noemí, crecer sin diagnóstico ni acompañamiento puede dejar una huella profunda en la autoestima y en la forma de relacionarse con el entorno.

"Estamos hablando de mujeres que piensan que no encajan, que están rotas, que hay algo mal con ellas, que no se están esforzando suficiente", lamenta.

Falta de apoyo de las administraciones

La falta de ayudas y recursos es otro de los grandes problemas a los que tienen que enfrentarse las personas con autismo y sus familiares. En este sentido, Noemí critica que el acceso al apoyo dependa, en gran medida, de la comunidad autónoma en la que viva cada persona.

"Cómo es posible que en España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcas, tengas unos apoyos o tengas otros", afirma.

A esto se suman las largas listas de espera en la sanidad pública, una situación que, según explica, retrasa el acceso a terapias y diagnósticos.

"Tiene una lista de espera de un año, con lo cual estamos perdiendo un tiempo precioso", comenta sobre su experiencia personal buscando terapia para su hijo.

Ante esta realidad, muchas familias terminan recurriendo a consultas privadas para poder recibir atención y acompañamiento cuanto antes.

"El autismo ya te digo que es una terapia muy cara", asegura. Además, insiste en que "todo eso lo costea la familia y eso no hay economía que lo aguante. Entonces, que llegue la administración pública y te dé 45 minutos a la semana, no puedes hacer nada", denuncia.

Autismo en mujeres: el diagnóstico que llega tarde con @noemimisma | @SomosEstupendas

Testimonios como el de Noemí resultan de vital importancia para visibilizar una realidad a la que se enfrentan miles de personas en España, teniendo que lidiar con problemas de autoestima, falta de apoyo institucional y escasos medios.