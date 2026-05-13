El pueblo español perfecto para recorrer a pie: con un balneario de aguas cristalinas en un entorno natural impresionante

Si buscas un destino tranquilo, rodeado de naturaleza y aguas cristalinas, Manzanera se presenta como una joya poco conocida de la comarca de Gúdar-Javalambre, en Teruel.

Situado a casi 1.000 metros de altitud, este pequeño municipio de unos 500 habitantes combina el encanto de la vida rural con un entorno de alta montaña dominado por pinares, sabinas y valles fluviales.

Su atmósfera es serena, ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de aire puro y paisajes abiertos.

El casco urbano de Manzanera conserva varios elementos de interés histórico que reflejan su pasado medieval y defensivo.

Destaca el antiguo castillo, hoy en ruinas pero todavía dominante en el paisaje, así como el Portal de Abajo, uno de los accesos históricos mejor conservados.

También merece atención la iglesia parroquial de El Salvador, de estilo barroco, y la ermita de Loreto, un pequeño edificio de origen gótico-renacentista.

El pueblo no es un destino turístico monumental, lo que destaca es su balneario y su entorno natural.

Balneario y naturaleza

El gran protagonista de Manzanera es su entorno natural. El municipio se encuentra en un valle donde confluyen ríos y manantiales, lo que crea un paisaje de gran valor ecológico y paisajístico.

Las rutas de senderismo son uno de sus principales atractivos, con itinerarios que atraviesan bosques, fuentes naturales y formaciones geológicas singulares.

Balneario en Manzanera.

Lugares como la fuente del Gavilán, el nacimiento del río Tejada o la sima de Paúl convierten la zona en un destino muy apreciado por amantes de la naturaleza y actividades al aire libre.

El elemento más singular del municipio es el Balneario de Manzanera El Paraíso, un centro termal histórico construido en 1930 y rodeado de un entorno forestal excepcional.

Sus aguas, de mineralización fuerte, han sido tradicionalmente utilizadas con fines terapéuticos, especialmente en tratamientos digestivos, respiratorios, dermatológicos y reumatológicos.

El balneario mantiene el encanto de los antiguos establecimientos termales, combinando arquitectura tradicional con un ambiente de calma absoluta.

Balneario El Paraíso, Manzanera.

Las aguas del balneario han sido declaradas de utilidad pública y se emplean tanto en tratamientos externos como en curas hidropínicas, indicadas para problemas digestivos y hepáticos.

También se recomiendan para dolencias articulares como la artrosis o para afecciones cutáneas como psoriasis o eccemas, así como para patologías respiratorias crónicas. Este enfoque terapéutico, unido al clima de montaña, convierte el conjunto en un lugar muy valorado para estancias de descanso y recuperación.

En conjunto, Manzanera ofrece una experiencia muy distinta a otros destinos turísticos más masificados. Aquí el protagonismo lo tienen la calma, el paisaje y el bienestar.

Su ubicación también permite realizar excursiones a localidades cercanas con gran patrimonio histórico como Mora de Rubielos, Rubielos de Mora o incluso Albarracín.