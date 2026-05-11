Álvaro, farmacéutico que alerta sobre el uso de antibióticos en resfriados: "Daña tu microbiota y tardas más en recuperarte"

Aunque mucha gente cree que los resfriados son exclusivos del otoño y el invierno, la realidad es muy distinta.

De hecho, cerca del 20% de los catarros y resfriados se producen en esta época del año, y el uso constante del aire acondicionado, así como los cambios bruscos de temperatura, tienen gran parte de la culpa.

La congestión nasal, la tos o el malestar general son algunos de los síntomas más habituales de los catarros. Estos, tienen una duración estimada que abarca de los 7 a los 10 días, aunque todos hemos sufrido alguna vez ese catarro que parece no terminar nunca.

Aunque no suelen ser enfermedades graves ni requieren tratamiento médico, conviene saber cómo actuar correctamente para evitar empeorar los síntomas o alargar la recuperación.

Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explica cuál es uno de los errores más comunes al tratar un catarro: recurrir a los antibióticos.

"Antibiótico jamás. Porque a los virus, que son los que lo causan, no les hace nada y además daña tu microbiota, que te ayuda a recuperarte. Con lo cual tardas todavía en recuperarte más", señala en un vídeo publicado en su perfil de redes sociales.

El farmacéutico advierte además de que tomar antibióticos sin necesidad puede tener consecuencias más serias.

Más allá de perjudicar la flora intestinal, un mal uso podría derivar en una neumonía que, además, "será bacteriana y resistente a los antibióticos porque los has estado tomando 'sin ton ni son'".

Consejos para recuperarse antes

Uno de los remedios más populares cuando aparece un resfriado es aumentar la ingesta de vitamina C. Sin embargo, Fernández aclara que su efecto es limitado una vez ya estás enfermo.

"La realidad es que sirve para prevenir, pero sirve de poco cuando ya estás mal", afirma el farmacéutico.

Por eso, el especialista apuesta por los remedios más tradicionales, pero también los más efectivos: descansar bien, dormir mucho, e hidratarse constantemente durante el proceso.

"Hidrátate muchísimo. La fiebre y los mocos hacen que tu cuerpo pierda un montón de líquidos que tienes que reponer", comenta el profesional.

Asimismo, conviene recordar que, como tal, no existe un tratamiento específico para curar catarros pero, con este tipo de trucos y recomendaciones, sí podemos aliviar ciertos síntomas más molestos, como mitigar el malestar general o la congestión nasal.

Por último, si el catarro empeora o los síntomas son demasiado intensos, el farmacéutico recomienda algo tan sencillo como necesario: quedarse en casa, coger la baja si hace falta y utilizar mascarilla para evitar contagiar a otras personas, especialmente en el trabajo.