El pequeño pueblo español ideal para recorrer a pie: Patrimonio de la Humanidad y con una iglesia del siglo XIV

Entre Cariñena y Calatayud encontramos un pequeño pueblo con un encanto particular. Tobed guarda una joya declarada ni más ni menos que Patrimonio de la Humanidad.

A una hora de Zaragoza, en el pequeño pueblo español se alza una iglesia del siglo XIV. El monumento es uno de los mejores ejemplos de iglesia-fortaleza del mudéjar aragonés, junto a San Félix de Torralba de Ribota, por lo que forma parte del conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001.

Con apenas 300 habitantes, Tobed no figura en las habituales listas de los pueblos más bonitos de España. Sin embargo, esta pequeña localidad zaragozana guarda un encanto singular que la convierte en un destino tan discreto como sorprendente. Parte de su fama se debe a una curiosa coincidencia: sus fiestas patronales se celebran en torno al 14 de febrero, día de San Valentín.

Hace unos años, la guía gastronómica y turística Guía Repsol dedicó un reportaje a este municipio para profundizar en la relación entre el patrón de los enamorados y el pueblo aragonés.

El artículo repasaba la historia de las reliquias del santo, describía el imponente patrimonio artístico de la localidad y ponía en valor una de sus tradiciones gastronómicas más conocidas: los gigantescos roscones elaborados en horno de leña.

Según recoge la publicación, los restos de San Valentín fueron repartidos por distintos puntos de Europa tras su martirio.

“Se asegura que hay partes de San Valentín en Roma, Praga, Dublín, Madrid y en Tobed”, explica la guía, que recuerda que estas reliquias se conservan actualmente en el Museo Parroquial del municipio.

Iglesia de Tobed

Pero si hay un elemento que define la identidad de Tobed es su impresionante patrimonio mudéjar. La Iglesia de Santa María de Tobed, que forma parte del conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001.

La construcción del templo se desarrolló en dos etapas, la primera en 1356 y la segunda alrededor del año 1400. El edificio responde al modelo de nave única con capillas laterales y bóveda de cañón apuntado, mientras que su cabecera recta alberga tres capillas abiertas. En el interior destaca una exuberante decoración mudéjar atribuida al arquitecto Mahoma Rami, vinculado al papa Benedicto XIII.

Retablo de la iglesia de Tobed. Turismo de Aragón

Pinturas murales, yeserías y artesonados cubren prácticamente toda la superficie del templo. Los motivos geométricos de influencia islámica dominan el presbiterio, mientras que las ventanas presentan delicadas celosías decoradas con atauriques vegetales. También se conservan grafitis históricos de gran valor documental.

Uno de los espacios más destacados es la capilla de la Virgen, revestida con azulejos de Muel del siglo XVI en tonos azules, verdes y amarillos.

Iglesia de Santa María, Tobed. Juan Carlos Gil Ballano

En el altar mayor, de estilo barroco, se guarda un icono de la Virgen con el Niño que, según la tradición, fue regalado por el rey francés Luis VI a Martín I el Humano, quien posteriormente lo donó al templo en 1400.

En el exterior, la iglesia sorprende por su aspecto defensivo. Cuatro torres-contrafuertes rodean el edificio y una galería abierta de arcos apuntados recuerda el carácter militar de estas construcciones medievales.

La fachada principal evidencia además una torre inacabada, un detalle que añade todavía más singularidad a uno de los grandes tesoros patrimoniales de Aragón.